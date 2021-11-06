فوائد ماسك الحليب لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء.. حضريه في البيت

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

مع فصل الشتاء غالبًا ما تعاني البشرة من الجفاف، لذلك تحتاج إلى الماسكات الطبيعية لحمايتها، ولعل من أفضل أنواع الماسكات؛ ماسك الحليب لحماية البشرة من الجفاف في الشتاء، إذ إن الدهون الصحية التي يحتوي عليها الحليب تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها.

ويمكنك تحضير ماسك الحليب لحماية البشرة من الجفاف في فصل الشتاء، من خلال الخطوات التالية التي عرضها «هن»، فهي وصفة سهلة وبسيطة ولن تستغرق وقت طويل.

ماسك الحليب لحماية البشرة من الجفاف

في البداية، يمكنك خلط ملعقة من اللوز المطحون على ملعقتين من الحليب، وذلك للحصول على عجينة طرية، ومن ثم وضعها على الوجه لمدة 10 دقائق وغسل الوجه بعد ذلك بالماء، واللوز غني بفيتامين «هـ»، المعروف بفوائده للبشرة، وأيضًا الحليب الذي يعمل على ترطيب الوجه والبشرة.

ويعرض «هن» خلال التقرير التالي أيضًا فوائد ماسك الحليب للبشرة خاصة في فصل الشتاء، إذ يساعد على ترطيبها وحمايتها من الجفاف، بحسب موقع «ستايل كريز».

ترطيب البشرة

النسبة العالية الذي يحتويها الحليب من الدهون الصحية تعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، كما أن الحليب تجده ضمن قائمة مكونات بعض كريمات ترطيب البشرة وبعض أنواع غسول الوجه كذلك.

علاج مشاكل جلدية

ماسك الحليب ووضعه على الوجه ربما يخفف أيضًا من حدة المشاكل الجلدية التي تعاني منها الوجه، مثل الندبات، أو الأعراض المصاحبة للأمراض الجلدية.

تفتيح البشرة

ماسك الحليب من مزاياه أنه يحتوي على العناصر الغذائية المتنوعة، وبجانب أنه يرطب البشرة يساعد أيضًا على تفتيح لون البشرة ومقاومة بعض أنواع التصبغات الجلدية مثل البقع البنية.

تهدئة البشرة

الحليب من المكونات الطبيعية التي تساعد على تحسين حالة البشرة الحساسة وتخفيف تهيجها عند تطبيقه موضعيًا على البشرة، كل ما عليك فعله هو مسح الوجه بالحليب مرتين يوميًا.

علاج حروق الشمس

استخدام ماسك الحليب، يساعد في تخفيف حدة حروق الشمس، الضغط على منطقة الحرق بلطف باستخدام فوطة تم نقعها بالحليب، ويتمتع الحليب بخصائص طبيعية مضادة للالتهاب ومضادة للتهيج، فكلها مميزات تجعله علاج طبيعي لحروق الشمس.