تامر فرج يظهر بـ«العكاز» في مسابقة ملكات الجمال: «كل الرجالة بتحب الستات الحلوة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حضر الفنان تامر فرج، ضمن لجنة تحكيم مسابقة Miss Egypt international، التي انطلقت اليوم في موسمها الأول بإحدى الفنادق الكُبرى في الجيزة، متكئا على عكاز، بسبب مروره بوعكة صحية. وأكد لـ«هُن» إنه يعاني من انزلاق غضروفي، لكن الأمر لم يمنعه عن الحضور لإيمانه بالمسابقة، ودورها المقبل.

بحب المسابقة عشان بترسخ فكرة الجمال

وأكد الفنان تانر فرج، إنه بالفعل متحمس لمسابقة ملكة جمال مصر، لترسيخها فكرة الجمال: «لازم ندعمها لأننا بنختار بنات هيمثلوا مصر، ويرسخوا فكرة جمال البنت المصرية».

متابعًا: «كلنا بنحب الجمال، وأكيد كل الرجالة بتحب الستات الحلوة».

الجمال الداخلي مهم للمتسابقات

وعن أسس اختياره للمتسابقات للمشاركة في هذا الحدث، الذي ينطلق في أولى مواسمه، أشار «فرج» لـ«هن»، إلى أنه يهتم بالجمال الداخلي الذي ينعكس بالفعل على الخارجي: «الجمال الداخلي والحماس اللي بينهم بيخلينا أحسن».

مسابقة Miss Egypt international

وانطلقت اليوم، فعاليات مسابقة Miss Egypt international لاختيار 35 متسابقة، من المرشحات للمنافسة على لقب المسابقة، وضمت لجنة التحكيم للمسابقة كلا من: «مصمم الأزياء بهيج حسين، والإستايلست سعيد رمزي، ويوسف سباهي، مؤسس وكالة فيس تو فيس للمودلينج، والفنان تامر فرج، وملكة جمال مصر لعام 2004 هبة السيسي، والإعلامية ياسمين فهمي، وطبيب الأسنان دكتور أحمد الجمل، وأخصائي التغذية دكتور ريهام العراقي، وملك جمال العالم لعام 2017 مصطفى الأزلي، وكارولين سيموليان».

وتختتم المسابقة بثلاث فعاليات وهي: الأول: تتويج الفائزة بلقب Miss Athletic «ملكة اللياقة» وذلك بعد اختبارات لمدة شهر، والثاني Miss Runway لاختيار الفائزة كأفضل عارضة بلجنة تحكيم مختلفة ومتخصصة، والثالث اختيار الفائزة بلقب المسابقة Miss Egypt International في منتصف فبراير المقبل.