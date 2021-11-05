أفضل ماسك للبشرة الدهنية.. ونصائح لحمايتها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تحتاج البشرة الدهنية إلى عناية خاصة، ويُفضل عادة وضع الماسكات الطبيعية، التي تُزيد من حمايتها والسيطرة على مشاكلها، وأيضًا لوضع مستحضرات التجميل بشكل لا يضرها، خاصة أن أصحاب البشرة الدهنية يعانون من مشاكل كثيرة ولا يرغبون في البحث عن حلول سريعة.

وفي التقرير التالي، نرصد أفضل ماسكات طبيعية للبشرة الدهنية، التي يمكن إعدادها من خلال مكونات طبيعية وبسيطة لن تخرج عن منزلك.

مكونات ماسك الطمي الطبيعي لتفتيح البشرة الدهنية

بندق

ملعقة كبيرة طمي طبيعي.

ليمون.

عسل.

طريقة ماسك الطمي الطبيعي لتفتيح البشرة الدهنية

- ملعقة كبيرة من البندق المطحون، وملعقة كبيرة من طين الوجه، وامزجيهما في عجينة سميكة متسقة.

- تضاف بضع قطرات من الليمون والعسل لجعلها عطرية.

- دلكي وجهك به والتأكد من أن البشرة الدهنية ستتحول إلى بشرة ناعمة بلون موحد.

يعتبر قناع الطين للوجه طريقة رائعة لإصلاح نسيج الجلد والمساعدة في تحسين محتوى الزيت أيضًا، ويفتح البشرة.

ماسك ملح البحر لتفتيح البشرة الدهنية

- مزيج ملح البحر مع بعض الماء الفاتر.

- دلكي وجهك بانتظام بهذا المزيج المذهل لملح البحر فهو مصدر للمعادن الطبيعية والعناصر الغذائية التي تحتوي على كمية جيدة من الصوديوم الذي يعتبر علاجًا رائعًا للبشرة الدهنية.

- يمكنك وضع هذا المزيج وشطفه باستخدام الماء الدافئ.

- سيساعد ذلك في إزالة الدهون الزائدة على بشرتك ويساعد في الكشف عن الطبقات النضرة للبشرة الفاتحة تحتها.

نصائح للعناية بالبشرة الدهنية

وعرض موقع «bold sky» عدة نصائح للعناية بالبشرة الدهنية، وهي:

- تطهير الوجه: اختاري منظف يحتوي على 2% من حمض الساليسيليك الذي يعمل على تكسير الزيت وإزالته من الجلد.

- تنظيف المنطقة T: تعد تلك المنطقة هي أكثر المناطق الزيتية، التي تحتاج لتنظيفها وتطهيرها بالكحول، غير المُسبب للحساسية، أو حب الشباب.

- ترطيب البشرة: عليكي تطبيق مرطب خالي من الزيوت والكريمات الدهنية، يوميًا إلى بشرتك، ليمنحها لمسة ناعمة ورطبة.