"مش محتاجة فيلر ولا تجميل".. 5 خطوات لتكبير الشفاه أبرزها حيل المكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

مع تقدم التكنولوجيا وانتشار العديد من التقنيات الحديثة، ومع حصول النهضة والتطوّر والتقدّم العلمي، خاصّةً في مجال التجميل، أصبح الكثير من الفتيات يقدمن على عمل الفيلر في شفاههم رغبة منهن في الحصول على مظهر أفضل، ولكن لهذا العديد من الأضرار.

لذا نقدم أفضل الطرق الطبيعية التي تجعل شفاهك أكبر، دون أضرار، وذلك وفقا لما ورد في موقع "medicalnewstoday".

1- عمل اسكراب للشفاه:

من أجل جعل شفتيك كبيرة، يمكنك عمل حركات دائرية صغيرة على الشفاه ثم شطفها، وبعد ذلك ضعي فيتامين سي للترطيب.

2- حافظي على ترطيب الشفاه:

يجب التأكد من ترطيب الشفاه باستمرار، اشربي الكثير من السوائل كل يوم كجزء من روتينك اليومي، إذ أظهرت الدراسات أن كميات كافية من الماء تزيد من سماكة الجلد وترطيبه.

3- تناول مكملات الكولاجين:

للتأكد من حصولك على شفاه ممتلئة لفترة أطول، يتطلب الأمر تدابير وقائية للشيخوخة، يمكن أن يشمل ذلك أشياءً مثل العناية اليومية بالبشرة المناسبة، ولكن يجب أيضاً الاهتمام داخلياً، ويمكن عمل ذلك عن طريق تناول أقراص تحتوي على الكولاجين.

4- استخدام واقٍ الشمس:

لا تنسِ استخدام كريمات الحماية من الشمس، لأن شفتيك لا تقل أهمية عن حماية وجهك، ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على واقي شمس طبيعي مثل (ثاني أكسيد التيتانيوم وأكسيد الزنك)، وبعضها يحتوي أيضًا على عناصر ترطيب أخرى، مثل حمض الهيالورونيك، لترطيب الشفاه وتنعيمها.

5- الزيوت الطبيعية:

تعتبر الزيوت الأساسية طريقة شائعة لتكبير شفتيك بشكل طبيعي، وخاصة الزيوت التي تحتوي على القرفة والفلفل الحار والنعناع، لأنها تكون أكثر فعالية، (يمكن أن تسبب القرفة التهاب الجلد التماسي، لذا اختبر بقعة على ذراعك أولاً)، فهي تحفز الشفاه بشكل خفيف، مما يعزز الدورة الدموية، وبالتالي خلق المطلوب بشكل طبيعي وبدون أضرار.