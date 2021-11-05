6 أعراض تحذيرية تشير إلى انتشار سرطان البروستاتا.. أبرزها آلام العظام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

سرطان البروستات مرض خبيث له أعراض قليلة، فيعد اكتشاف الأعراض أمرًا بالغ الأهمية في كل من المرحلة الأولية وأيضًا في حالة انتشار السرطان.

وتبدأ أعراض سرطان البروستاتا في اللحظة التي ينمو فيها هذا المرض الخبيث بالقرب من مجرى البول (الأنبوب الذي يمر عبره)، وهناك علامات رئيسية تشير إلى انتشاره، نستعرضها فيما يلي وفقًا لموقع express.

-تبول مؤلم

-انخفاض القوة في مجرى البول

-دم في السائل المنوي

-آلام العظام

-تورم في الساقين

-تعب

وقد تشمل العلامات الأخرى على انتشار السرطان ما يلي:

-مشاكل الأمعاء

-المشاكل جنسية

-ارتفاع مستويات الكالسيوم (فرط كالسيوم الدم)، ويمكن أن تشمل الأعراض التعب والشعور بالمرض (الغثيان والقيء) وصعوبة إفراغ الأمعاء (الإمساك).

-انخفاض مستويات خلايا الدم الحمراء (فقر الدم)

-ضغط الحبل الشوكي المنتشر (MSCC)

-مشاكل الأكل وفقدان الوزن.

ويرتبط البقاء على قيد الحياة من سرطان البروستاتا ارتباطًا وثيقًا بمرحلة المرض عند التشخيص، لذلك من الضروري العمل وفقًا للعلامات التحذيرية إذا ظهرت.

وتنصح هيئة الخدمات الصحية البريطانية، بأنه إذا كانت لديك أعراض قد تكون ناجمة عن سرطان البروستاتا، فيجب عليك زيارة الطبيب العام، مشيرة إلى أنه لا يوجد اختبار واحد ونهائي لسرطان البروستاتا.

وليس معروفًا بالضبط ما الذي يسبب سرطان البروستاتا، على الرغم من أن عددًا من الأشياء يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بهذه الحالة، وهي كما يلي:

- عامل الخطر الأكثر وضوحًا هو العمر، فسرطان البروستاتا هو الأكثر شيوعًا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 75 و79 عامًا، وفقًا لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

- قد يحدد عرقك أيضًا خطر إصابتك بسرطان البروستاتا.