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طريقة عمل سحلب بالمكسرات وجوز الهند.. مشروب الشتاء المفضل

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

09:18 م | الجمعة 05 نوفمبر 2021

سحلب بالمكسرات وجوز الهند

مع دخول فصل الشتاء، يحتاج كثيرون لمشروبات دافئة، التي تعود بفوائدها وقيمتها الغذائية العالية على الجسم، ولعل أشهر مشروبات فصل الشتاء السحلب، ويمكن تحضيره بأكثر من وصفة مختلفة، وتبحث ربات البيوت دائما عن طريقة عمل سحلب بالمكسرات وجوز الهند.

وفي التقرير التالي، نقدم طرقا مختلفة لتحضير السحلب بأكثر من وصفة مختلفة، منها سحلب بالمكسرات وجوز الهند، وغيره من الإضافات والنكهات المختلفة.

سحلب المكسرات وجوز الهند

2 كوب كبير لبن.

1/2 كوب كبير ماء.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض.

رشة قرفة.

جوز هند مبشور.

مكسرات مجروشة حسب الرغبة.

طريقة عمل سحلب بالمكسرات وجوز الهند

في إناء على نار متوسطة يوضع اللبن.

يضاف الماء والنشا إلى اللبن تدريجيًا مع التقليب بإستمرار حتى لا يتكتل.

توضع الفانيليا والسكر على مزيج اللبن ويقلب بإستمرار.

ترفع درجة الحرارة قليلا ثم ترك المزيج يغلي قليلا مع الاستمرار في التقليب.

يقلب السحلب لمدة 2 دقيقة أثناء الغليان للحصول على قوام سميك.

يوضع السحلب في 2 كوب ثم نضع عليه القرفة وجوز الهند والمكسرات المجروشة.

يقدم السحلب ساخنا.

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سحلب باللبن والقشطة

سحلب 

لبن 

جوزهند 

سكر أو عسل أبيض 

قرفة ناعمة 

زبيب 

طريقة عمل سحلب باللبن والقشطة

ترفع بودرة السحلب مع اللبن على النار.

ويضاف لهم السكر والقرفة ويخلطوا جيدًا.

ثم يقدم ساخنًا بعد إضافة الزبيب وجوز الهند.

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سحلب بالفسدق بودرة

سحلب 

لبن 

سكر 

فسدق مجروش 

سوداني مجروش 

طريقة عمل سحلب بالفسدق

يسخن اللبن ثم يضاف اليه السكر وبودرة السحلب.

تقلب جيدا حتى الحصول على القوام المناسب.

يقدم ويزين بالفسدق أو بالسوداني المجروش.

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سحلب بالشوكولاتة والكريمة

سحلب 

لبن 

كريمة 

سكر 

بودرة كاكاو خام 

مكسرات مشكلة 

طريقة عمل سحلب بالشوكولاتة والكريمة

يسخن اللبن مع السكر على النار.

ثم يضاف الكاكا والسحلب، ويجرى تقليبهم جيدًا حتى يثقل القوام.

ويضاف المكسرات حسب الرغبة ويقدم.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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