تمارين «كيجل» للنساء تخلصك من المشاكل الصحية بعد الحمل

القاهرة - سمر حسين - صحة

تمارين كيجل للنساء، هي مجموعة تمارين رياضية، يمكن للسيدات ممارستها، وجعلها جزء من النظام اليومي، سواء في وقت الاسترخاء أو في أي وقت آخر، وتعمل على تقوية العضلات الموجودة في قاع الحوض، ومنها عضلات الرحم والمثانة والأمعاء. وبحسب ما عرضه موقع «مايو كلينك»، فإن تمارين كيجل للنساء تعمل على التخلص من بعض المشاكل الصحية، التي تعاني منها النساء بعد الحمل والولادة، أو عند زيادة الوزن، أو عند وجود مشاكل متعلقة بالأمعاء وتؤثر على التبول.

فوائد تمارين كيجل للنساء

- تمارين كيجل تستخدم لشد عضلات قاع الحوض، التي تدعم الرحم والمثانة والأمعاء الدقيقة والمستقيم.

- تسرب قطرات من البول أثناء العطاس أو الضحك أو السعال ويعرف باسم «سلس البول الإجهادي»، أو الشعور بحاجة قوية وملحة ومفاجئة للتبول وفقدان كمية كبيرة من البول بعدها مباشرة «سلس البول» أو تسريب البراز «سلس البراز»، فيمكنك ممارسة تمارين كيجل أثناء الحمل أو بعد الولادة لتقليل أعراضك.

ممارسة تمارين كيجل للنساء

- لممارسة تمارين كيجل، تخيل أنكِ جالسة على كرة رخامية وتشد عضلات القاع الحوضي كما لو كنت ترفع كرة رخام صغيرة.

- استمري في هذه الحركة لمدة ثلاث ثواني في كل مرة، ثم استرخِ لمدة ثلاث عدّات.

- حافظي على تركيزك للحصول على أفضل النتائج، ركزي على شد عضلات القاع الحوضي فقط.

- احذر من شد عضلات البطن أو الفخذين أو الأرداف، تجنب كذلك حبس نفَسك، وتنفسي بحرية أثناء التمارين.

- كرر التمرين 3 مرات في اليوم، استهدف القيام بثلاث مجموعات على الأقل يوميًا في كل منها من 10 إلى 15 تكرارًا.

- لا تجعل من ممارسة تمارين كيجل عادةً لبدء وإيقاف تدفق البول.

- يمكن أن يؤدي القيام بتمارين كيجل أثناء تفريغ المثانة إلى عدم اكتمال التفريغ، وهو ما يزيد خطر الإصابة بعدوى المسالك البولية.