اللقطات الأولى من حفل زفاف ابنة هشام عباس «ياسمينا كبرت وبقت عروسة» (فيديو وصور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في حفل زفاف عائلي احتفل الفنان هشام عباس، بزفاف ابنته «ياسمينا» بمدينة الجونة السياحية، في زفاف مقتصر على الأهل والأصدقاء، كما أن الحفل بعيد عن وسائل الإعلام.

ونشرت مصممة الأزياء فدوى مواهب، عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعتها بالفنان هشام عباس، معلنة خبر زفاف ابنته «ياسمينا»، إذ قالت: «بارك الله لهما و بارك عليهما و جمع بين ياسمينا و مودى على خير».

وحصلت «الوطن» على مقاطع فيديو من حفل الزفاف المقام حاليًا في الجونة، وأظهر الفنان هشام عباس، وهو يغني أغنية خاصة لابنته «ياسمينا»، كانت كلماتها: «من يومها وهي دي مهوسة.. ياسمينا هي ما شاء الله والليلة اهي عروسة وأستاذ محمد بقى يا ناس خد الدلع والبسبوسة».

إطلالة العروسين.. فستان منفوش

وظهرت العروس «ياسمينا» وهي ترقص مع عريسها، إذ ارتدت فستان زفاف من صيحة «كب» منفوش ذو كرانيش متعددة من الأسفل، وتركت شعرها منسدلًا بتسريحة بسيطة، كما ظهر العريس وهو يرقص معها وهو مرتدي بدلة الزفاف مكونة من جاكيت من اللون الأبيض وبنطلون أسود.

إنجي علي تنشر صور من الزفاف

وشاركت الإعلامية إنجي علي، جمهورها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من صور من حفل الزفاف، وأظهرت الفنان هشام عباس وزوجته وهي والدة العروس التي ارتدت فستان من اللون النبيتي ذو صيحة «كب»، وعلقت على الصور قائلة: «مبروك لهشام وجيجي».

وفي صور أخرى نشرتها كانت بصحبة الفنان هشان عباس وزوجته والإعلامية لميس الحديدي التي ظهرت مرتدية فستان لامع من اللون السيلفر.