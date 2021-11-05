طرق تطويل الرموش في شهر.. وصفات طبيعية حضريها داخل منزلك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تطويل الرموش هدف لكثير من الفتيات يسعين لتحقيقه، كونه يعطي مظهرا جميلا للفتاة، لكن أحيانًا ما تواجه الفتاة مشكلة عدم إطالة الرموش بشكل متساوٍ، وتحتاج لبعض الوصفات التي تستخدمها، التي يحتوي بعضها على مواد كيماوية تضر الرموش، ويكمن الحل في أن تكون هذه الوصفات طبيعية حتى لا تلحق أي ضرر سواء بالرموش أو بمحيط منطقة العين.

وتوجد الكثير من الوصفات التي يمكن استخدامها في تطويل الرموش في شهر واحد، بحسب ما عرضه موقع «stylecraze» المعني بجمال المرأة والموضة، عن بعض طرق تطويل الرموش في شهر.

الشاي الأخضر

الشاي الأخضر، معروف دائمًا بفوائده الصحية المتعددة، سواء لإنقاص الوزن وسهولة الهضم، لكن يمكن إدخاله أيضًا ضمن وصفات تطويل الرموش، عن طريق تحضير ملعقة صغيرة من أوراق الشاي الأخضر أو يعادله 1 كيس شاي وكوب من الماء الساخن.

ثم خلط المكونات معًا وتركهما لمدة تتراوح مابين 5 و10 دقائق، ثم بعد ذلك تصفية السائل وشربه دافئًا، ويمكن أيضًا تبريد الشاي وتطبيقه موضعيًا على خطوط الرموش العلوية والسفلية باستخدام قطعة قطن، ويمكنك اتباع هذه الوصفة مرة واحدة يوميًا.

زيت قشر الليمون

أيضًا زيت قشر الليمون، يعمل على تعزيز نمو شعر الرموش بشكل سريع، وينصح بتحضير من 1 إلى 2 من قشر الليمون، وأيضًا زيت جوز الهند أو الزيتون، مع مسحة قطنية، ثم وضع زيت قشر الليمون في وعاء صغير.

ويمكنك الحصول عليه من خلال الضغط على القشر بملعقة للحصول على الزيت، مع إضافة بضع ملاعق كبيرة من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند، وترك الخليط طوال الليل، ثم غمس قطعة قطن في الخليط ووضعها على خطوط الرموش العلوية والسفلية، مع تجنب العينين، ثم الانتظار لبعض ساعات وشطفها بالماء بعد ذلك، مع تكرار الوصفة مرتين يوميًا.

زبدة الشيا

أيضًا يمكن تطويل الرموش من خلال زبدة الشيا، المعروفة بأنها تحتوي على فيتامين «ج» ومضادات الأكسدة، وتعمل على منع أضرار الجذور الحرة كما تعزز الكولاجين، الذي يساعد في نمو الرموش، لذلك يُنصح بوضع كمية قليلة من زبدة الشيا وفركها بين الأصابع حتى تذوب، ثم وضعها على الرموش العلوية والسفلية، وتركها طوال الليل، وشطفها بالماء عند الصباح.

مواد طبيعية تساعد في تطويل الرموش

وعرض موقع «هيلث لاين» مواد طبيعية، تساعد في تطويل الرموش بشكل طبيعي دون التدخل بمواد كيمائية ربما تضر أكثر من فائدئها.

مادة البيوتين

المكسرات تحتوي على مواد البيوتين التي تعزز من نمو الرموش، وتزيد من إنتاج الكيرياتين، المحفز لنمو الشعر مجددًا، وتتواجد هذه المادة بصورة طبيعية في الأطعمة مثل البروكلي والكرنب والمكسرات.

فيتامينات b وD وC

الأطعمة التي تحتوي على جميع العناصر الغذائية من فيتامينات ومعادن، تساعد على نمو الرموش والوقاية من تساقطها مرة أخرى، ويجب أن يشمل النظام الغذائي غني بالفيتامينات التالية C وD وB، بالإضافة للزنك، والحديد، والبروتين.

المكملات الغذائية

أيضًا المكملات الغذائية، تعمل على استكمال العناصر التي يحتاج إليها الجسم، ويتعذر امتصاصها من الوجبات اليومية، وهناك بعض أنواع من المكملات الغذائية المتخصصة في صحة الشعر والجلد والأظافر، لذلك يجب التأكد من النوع الذي يتم اختياره لأنه يوفر الاحتياجات اليومية.