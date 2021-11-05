ياسمين صبري تظهر بـ«الحجاب» داخل أحد المساجد «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة ياسمين صبري متابعيها، صورا ظهرت فيها بإطلالة مختلفة، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إذ ظهرت وهي مرتدية الحجاب.

وظهرت «ياسمين»، وهي تتجول داخل أحد المساجد التاريخية خارج مصر، مرتدية حجابا منقوشا، أظهر بعض خصلات الشعر، واعتمدت أيضًَا على مكياج بسيط، تميز بالألوان الوردية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي ظهرت خلالها وهي مرتدية الحجاب، إذ ظهرت قبل ذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، من خلال مقطع فيديو، وهي ترتدي عباءة سوداء وترتدي الحجاب.

ياسمين صبري تتصدر التريند مع مونيكا بيلوتشي

وخلال الأيام الماضية، تصدرت الفنانة ياسمين صبري، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» عدة صور لها، خلال فعاليات «Cartier» العالمية.

ونشرت الفنانة العديد من اللقطات المصورة، التي ظهرت من خلالها بفستان أسود «سك» تميز بكونه بسيطا، وغير متكلفا دون أكمام مع الشعر المنسدل، والمكياج الهادئ.

ونشرت الفنانة ياسمين صبري صورة تجمعها بالفنانة وعارضة الأزياء الإيطالية الشهيرة مونيكا بيلوتشي.

إطلالة مرصعة بالألماس

وفي وقت سابق، فاجأت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها، بإطلالة جديدة مميزة، على متن يخت بأحد شواطئ البحر الأحمر، ولفتت الأنظار إليها بالمجوهرات التي ارتدتها، إذ ظهرت وهي مرتدية فستان «أوف شولدر- سيلفر»، مرصع بالألماسات، من توقيع سيدريك حدّاد، فضلًا عن مكياج ترابي داكن، بألوان «النيود»، بتوقيع شريف طانيوس، مع تألقها بالعديد من المجوهرات، من أقراط وأساور، وخواتم مميزة.

كما ظهرت الفنانة في مقطع قصير على يخت، وهي تستعرض رشاقتها حافية القدمين.