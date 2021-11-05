طريقة عمل فشار بالكراميل.. حضريه بطريقة سهلة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

قدمت قناة «سي بي سي سفرة»، طريقة عمل فشار بالكراميل، وهي من المسليات، الأكثر بحثا على «جوجل» بين الفتيات وربات البيوت، لإعداده في المنزل، فهو من الأطعمة المسلية ذات الشعبية المنتشرة والمذاق الشهي، ويمكن تناوله سواء في السهرات أو مع مشاهدة الأفلام وقضاء وقت طريف مع الأسرة.

ونقدم طريقة عمل فشار بالكراميل، بطرق مختلفة، بحسب ما عرضه مقدمو برامج الطهي على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من الطرق السهلة والبسيطة، التي لا تستغرق وقتا طويلا لتحضيرها، وذلك من خلال الشيف أميرة شنب، في برنامجها «أميرة في المطبخ»

المقادير لـ طريقة عمل فشار بالكراميل

ذرة فشار

كوب زبدة

كوب سكر بني

رشة ملح

ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ملعقة صغيرة فانيليا

ثلث كوب شربات خفيف

طريقة العمل

- يوضع ذرة الفشار مع القليل من الماء أو الزبدة أو الزيت فى حلة على النار.

- يترك حتى يصبح فشار جاهز ويوضع السكر البني على النار ويترك حتى يذوب ويتكرمل.

- تضاف الزبدة وتترك حتى تذوب وتتجانس مع السكر مع إضافة رشة الملح ويرفع من على النار.

- يضاف شربات ويقلب حتى تمتزج المكونات، ثم تضاف الفانيليا والبيكنج صودا ويقلبوا مرة أخرى.

- يضاف الفشار الجاهز ويقلب مع الصوص ويوضع الفشار بالصوص في صينية فرن عليها ورق زبدة.

- يدخل الفرن حتى يتكرمل مع الصوص مع التقليب المستمر في الفرن ثم يقدم دافئا.

فشار بالكراميل من الشيف غادة التلي

المقادير:

- 2 كوب سكر بني

- نصف كوب كورن سيرب أو جلوكوز

- 2 ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

- لوز محمص شرائح

طريقة عمل فشار بالكراميل

- يوضع السكر البني مع الكورن سيرب أو الجلوكوز على النار حتى يذوب تمامًا.

- يضاف البيكنج صودا والملح ثم يرفع من على النار ويصب على الفشار مع اللوز المحمص.

- يقلب جيدا ويفرد في صينية ويوضع في الفرن ثم يقدم ساخن.