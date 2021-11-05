الامارات | مذيعة تنسحب على الهواء بسبب سخرية زميلتها خلال فقرة عن قمة الأهلي والزمالك

شكرا لقرائتكم خبر عن مذيعة تنسحب على الهواء بسبب سخرية زميلتها خلال فقرة عن قمة الأهلي والزمالك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشبت أزمة بين على الهواء مباشرة بين الإعلاميتين فرح علي وشيما صابر، على قناة "On Time Sport" خلال تقديمهما فقرة تخص "القمة 123" بين الأهلي والزمالك.

وقامت شيما صابر بمداعبة زميلتها فرح علي قائلة: "لابسة أخضر زي الخضار النهاردة يا فرح"، لتغضب الأخيرة وتقوم بالانسحاب من الاستوديو على الهواء لاعتبارها ما ورد من زميلتها سخرية منها.

وعادت فرح علي مجددا بعد دقائق لاستكمال الاستوديو رفقة زميلتها شيما صابر.

وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم بتوقيت مصر (العاشرة مساء بتوقيت الإمارات) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز المصري.

ويبحث الأهلي والزمالك عن مواصلة الانتصارات في القمة المبكرة من عمر الدوري، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي بمسابقة الدوري العام للموسم الحالي.

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