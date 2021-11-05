5 مخاطر غير متوقعة لتناول الطعام بشكل سريع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تناول الطعام بسرعة من العادات السيئة التي يمكن أن يسبب لك ضررًا كبيرًا، وذلك لأنه يجب دائمًا إعطاء الدماغ الوقت الكافي لمعالجة الطعام وتذوقه.

وفي التقرير نستعرض أضرار تناول الطعام بشكل سريع، وفقا لموقعي "indianexpress" و"livestrong".

1. الإفراط في الأكل:

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعلك تبطئ من تناول الطعام، هو أنه يمكن أن يتسبب في تناول الكثير من الطعام، والإفراط في تناول الطعام، وبالتالي يؤدي إلى زيادة غير ضرورية في الوزن، وعندما لا يُمنح الدماغ الوقت الكافي لإدراك أنه ممتلئ، يمكن أن يجعلك تأكل المزيد من الطعام وتستهلك المزيد من السعرات الحرارية.

2. خطر السمنة:

السمنة مشكلة عالمية، وهي تصيب بشكل خاص أولئك الذين يأكلون بسرعة، ولا يمكن إلقاء اللوم بشكل مباشر على نقص قوة الإرادة وقلة النشاط وسوء التغذية، ولكن هناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في السمنة وهي تناول الطعام بشكل سريع.

3. عسر الهضم واضطراب المعدة:

عسر الهضم هو نتيجة شائعة لتناول الطعام بسرعة كبيرة، ووفقًا لمكتبة الطب الوطنية الأمريكية يمكن أن تشمل الأعراض إحساسًا شديدًا بالحرق، ويزول الانزعاج عادة بمجرد أن تتاح الفرصة لجسمك لهضم كل الطعام، ولكن إذا استمر عسر الهضم لديك، فتحدث إلى طبيبك للتأكد من أنه ليس ناتجًا عن مضاعفات أخرى مرتبطة بعدم الراحة في الجهاز الهضمي، مثل حصوات المرارة أو القرحة.

4. مقاومة الأنسولين:

تناول الطعام بسرعة يمكن أن يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، والتي تتميز بارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

5. مشاكل صحية طويلة الأمد:

وجدت دراسة نُشرت في يوليو 2018 في BMC Public Health وشملت ما يقرب من 8000 شخص أن سرعة تناول الطعام كانت مرتبطة بارتفاع ضغط الدم وزيادة دهون البطن وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم.

كما أن تناول الطعام بشكل سريع يجعلك أكثر عرضة لاختيار أطعمة غير صحية.

كيف تأكل بشكل أبطأ؟

- تناول الطعام جالسًا دون أي مصادر تشتيت للانتباه، وتجنب المواقف التي تجعل من السهل التهام طعامك دون إيلاء الكثير من الاهتمام، مثل تناول الطعام في السيارة أو أمام التلفزيون أو الكمبيوتر، وبدلًا من ذلك، اجلس على الطاولة وحاول أن تأكل بانتباه.

- خذ قضمات صغيرة وامضغها جيدًا.

- اجعل تناول الطعام أكثر اجتماعية، واستهدف الاستمتاع بطعامك مع العائلة أو الأصدقاء كلما استطعت، حيث أن المحادثات هي طريقة ممتعة تساعد في إطالة مدة الوجبة.

- قم بتشغيل بعض الموسيقى المزاجية، وأشارت بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص يميلون إلى قضاء وقت أطول بشكل ملحوظ في الاستمتاع بوجباتهم أثناء تشغيل الموسيقى الهادئة.