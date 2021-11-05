5 أبراج تجيد قراءة أفكار الآخرين جيدا.. انتبه أثناء التعامل معهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

جميعاً نتمنى أن يكون لدينا القدرة على قراءة أفكار الآخرين، لكن بعض المحظوظين فقط هم القادرون على ذلك، سواء كان ذلك من خلال دراسة لغة جسدهم أو من خلال ملاحظة تعبيراتهم.

ونستعرض لكم في هذا التقرير 5 أبراج قادرة على قراءة الأفكار، وذلك كما ورد في موقع "pinkvilla".

- الجوزاء:

أصحاب هذا البرج لديهم قدرة بديهية وحادة، ويعرفون ما يتوقعه الآخرون منهم، بالتالي يمكنهم التكيف مع المواقف، بمساعدة حدسهم، يستطيعون معرفة ما يدور في ذهنك.

- السرطان:

مواليده أشخاص عاطفيون وحساسون ولا يمكن خداعهم أبدًا، يمكنهم ملاحظة مشاعر الآخرين ويشعروا عندما يكون هناك شيء مريب.

- الميزان:

يقرأ الميزان طاقة الآخرين، ويعرف على الفور من هو الروح الإيجابية والسعيدة ومن لديه شخصية معادية للمجتمع، ويميل دائمًا لنظر إلى الجانب المشرق من الأشياء، وبالتالي لا يدع المشاعر السلبية تؤثر عليهم.

- العقرب:

برج العقرب شديد الانتباه ويقظ لما يحيط به، يمكنهم على الفور معرفة إذا كان شخص يكذب عليهم من خلال دراسة لغة جسدهم وحركاتهم، ويستطيعون قراءة الناس ويروا ذلك من خلال أكاذيبهم.

- الحوت:

الأشخاص المولودون في برج الحوت هم كائنات حساسة وبديهية، يشعرون عندما يكون هناك شيء سيء على وشك الحدوث وغالبًا ما يفاجئون الناس بدقتهم.