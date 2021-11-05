حذاء الكروكس.. هل جيد لقدميك أم لا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعد الكروكس من الأحذية الشائعة التي يفضل الكثير من الأشخاص ارتدائها ليس فقط في المنزل، بل في المستشفيات والملاعب وأماكن التسوق، حيث إنها مريحة وخفيفة الوزن وسهلة الانزلاق، لكن هل تعلم هل جيد لقدميك أم لا؟.. هذا ما نوضحه لكم وفق ما جاء في موقعي "healthdigest" و"webmd".

يوصي أطباء العظام بارتداء الكروكس لفترة قصيرة، ولكن ليس لساعات طويلة، وتشير الدكتورة ميجان ليهي دكتورة العظام في شيكاجو في معهد إلينوي بون آند جوينت، إلى أن هذه الأحذية ليست مناسبة للاستخدام طوال اليوم، نظرا لأنها لا تثبت الكعب بشكل كافٍ، وعندما يكون الكعب غير مستقر، يؤدي ذلك إلى التهاب الأوتار وتفاقم تشوهات أصابع القدم، ومشاكل الأظافر.

كما أنه حذاء جيد يمكن استخدامه في الشاطئ أو أرجاء المنزل، لكنها ليس مصنوعا ليتم ارتدائه طوال اليوم.

وهناك نوع من أحذية الكروكس تسمى "Crocs Rx" يمكنك ارتدئها، نظرا لأنها مصنوعة بمواد أفضل ومزيد من الدعم، وتم تصميمها خصيصًا للتخلص من آلام القدم، وهي مثالية للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القدم.

بالإضافة إلى أن هذه الأحذية خفيفة الوزن، لذا توفر مساحة كبيرة للجزء الأمامي من القدم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من تشوهات العظام، كما أنها تحتوي على مواد بالداخل مضادة للبكتيريا تمنع الفطريات والبكتيريا الالتهابات.

أما بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض السكري، توفر هذه الأحذية حماية أفضل، لأن الدورة الدموية تقل في أقدامهم ، وبالتالي فهم أكثر عرضة للإصابة بالقروح المفتوحة والتهاب الجروح، وتساعد الخصائص المضادة للبكتيريا في الكروكس في مكافحة هذه المشاكل.