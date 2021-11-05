كورونا اليوم: الموافقة على أول علاج عن طريق الفم.. وهؤلاء المستحقون لـجرعات معززة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

"الخليج 365" يُتيح خدمة يومية لعرض كل ما تريد معرفته عن تطورات فيروس كورونا المستجد أولا بأول، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية بشكل مختصر

-بريطانيا توافق على أول علاج عن طريق الفم

كشفت شركتي "ميرك" و"ريدجباك" للعلاج الحيوي أنهما قدمتا طلب ترخيص استخدام حبوب مضادة لفيروس "كورونا" وتحمل اسم "مولنوبيرافير" لمنظمة الغذاء والدواء، للحصول على الموافقة على تناول الدواء.

ذلك الدواء هو مضاد للفيروسات يتم تناوله عن طريق الفم، كعلاج مضاد للمصابين بفيروس كورونا بدرجات تتفاوت بين الخفيفة والمعتدلة لدى البالغين، وفقًا للموقع الرسمي لشركة الدواء المنتجة للعقار ميرك

وفي المقابل، قدّمت الشركة مستندات تؤكد النتائج الإيجابية للعقار، حيث أثبتت تجارب سريرية أن العقار قلل من خطر الاستشفاء أو الوفاة بحوالي 50٪، 7.3 ٪ من المرضى الذين تلقوا "مولنوبيرافير" إما تم نقلهم إلى المستشفى أو ماتوا حتى اليوم 29، مقارنة بـ 14.1 ٪ من المرضى الذين عولجوا بدواء وهمي، وفقًا لموقع إكسبريس.

-الصحة العالمية تكشف المستحقين لـ"الجرعات المعززة" للقاح كورونا

حثت منظمة الصحة العالمية الشركات المصنعة للقاحات فيروس كورونا إلى إعطاء الأولوية لتسليم اللقاحات إلى مبادرة (كوفاكس) الرامية لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة، وقالت إنه لا ينبغي إرسال المزيد من الجرعات إلى البلدان التي تزيد فيها نسبة التطعيم عن 40 بالمئة.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إنه ينبغي عدم إعطاء الجرعات المعززة إلا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة

وأضاف: "نواصل مطالبة الشركات المصنعة للقاحات التي حازت بالفعل على موافقة منظمة الصحة العالمية للاستخدام الطارئ للقاحات التي تنتجها لإعطاء الأولوية لمبادرة كوفاكس، وليس لمصلحة المساهمين"، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

-أعراض كورونا طويلة الأمد لدى النساء تتداخل مع علامات انقطاع الطمث

كشفت دراسة جديدة أن العديد من أعراض فيروس كورونا طويل الأمد تتداخل بشكل كبير مع علامات انقطاع الطمث أو سن اليأس، وكلاهما يؤثر على النساء فى جميع الأعمار، بحسب ما ذكرت جريدة "دايلى ميل" البريطانية.

واشتكى المتعافون من الفيروس من أعراض مثل: التعب الدائم ومشاكل النوم وضباب الدماغ، من بين مئات العلامات التحذيرية الأخرى لكن الباحثين فى جامعتى مانشستر ووارويك يعتقدون أن بعض الأعراض المميزة لفيروس كوفيد الطويل لدى النساء يمكن أن تكون بسبب "التغيير''.

وبحسب الدراسة التى نشرت فى مجلة The Lancet Regional Health، قال الباحثون إن العديد من أعراض فيروس كورونا طويل الأمد تتداخل بشكل كبير مع انقطاع الطمث، ما قد يؤدي إلى خلق حالة من عدم اليقين التشخيصى ويتطلب من الأطباء تقييم هذا التشخيص الإضافى، لأنه يوفر فرصة لعلاج أعراض انقطاع الطمث بعلاج بديل للهرمونات آمن وفعال.