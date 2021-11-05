زوجان بنيوزيلندا يتفاجآن بأضخم ثمرة بطاطس في العالم.. تزن 8 كيلو جرامات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادة ما يحرص السكان الذين يمتلكون حدائق حول منازلهم على زراعتها بالورود وأشجار الزينة، لكن في نيوزيلندا، الأمر يختلف قليلا، إذ يحرص السكان هناك على زراعة أنواع متعددة من الخضراوات والفواكه، بجانب الزهور الجميلة ونباتات الزينة، مما يجعل المنزل عبارة عن لوحة فنية رائعة مليئة بالحيوية، التي تضيفها الفواكه والخضروات للمنزل، وهو ما اتبعه زوجان في نيوزيلندا، لكن نتيجة ذلك كانت مفاجئة بالنسبة لهما.

وبينما كان الزوجان «كولين ودونا كريج» يزيلان الأعشاب الضارة من حديقة منزلهما، تفاجأ بوجود ثمرة بطاطس ضخمة، أذهلتهما، وقاما بنشر صورتها على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك» لتنتقل الدهشة إلى جميع من شاهدها بسبب شكلها الغريب وضخامتها.

العثور على ثمرة البطاطس الضخمة

وعثر الزوجان «كولين ودونا كريج» على ثمرة البطاطس الضخمة في حديقة منزلهما، عندما كانا ينظفان الحديقة من الأعشاب الضارة، حيث لاحظا اصطدام آلة التنظيف بشئ ضخم تحت التربة ليكتشفوا أنها ثمرة البطاطس.

وفي البداية اعتقد الزوج أنه فطر أو أنها ثمرة بطاطا لأن معظمها ينمو بشكل كبير، فقام الزوج بإخراجها من التربة وتذوقوا جزء منها بعد تنظيفها، ليكتشفوا أنها ثمرة بطاطس لكنها كبيرة جدا، ثم وضعوها على ميزان فكانت الصدمة أنها تزن نحو 8 كيلو جرامات (7.9 كيلو جرام) لتصبح أكبر ثمرة بطاطس في العالم، متوقعين أنها ستحقق رقما قياسيا في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية.

وقال الزوجان إنه «تم العثور آخر مرة على أكبر ثمرة بطاطس في بريطانيا عام 2011 لكن وزنها كان 5 كيلو جرام فقط، وأنهما قدما طلبا لموسوعة جينيس بشأن ثمرة البطاطس الخاصة بهما، وينتظران الرد، وأنها تعتبر من أفضل وأجمل مفاجآت الطبيعة الصغيرة لهم وهم سعيدان بالحصول عليها، إنها بالنسبة لهم لغز».

وأضاف الزوج «يمكن أن تصبح حديقتنا الصغيرة محيرة بعض الشيء، لكننا نحبها والآن نحتفظ بثمرة البطاطس في أكياس بلاستيكية لمنعها من الجفاف»، بحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية.