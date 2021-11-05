طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل.. وصفة سهلة وبسيطة في المنزل

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

عرض الشيف الشربيني، طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل، خلال تقديمه برنامجه «الشيف»، المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، ورغم أنها من الأكلات الدسمة لكنها تتسم بشعبية كبيرة، وترغب الكثير من ربات البيوت في إعدادها وتحضيرها في المنزل، بدلًا من تناولها في الخارج.

مقادير عمل طاجن عكاوي بالبصل

عكاوي

بصل

ثوم

زعتر

جزر

كرفس

جوزة الطيب

حبهان

طماطم

بهارات

ورق لورا

ملح وفلفل

زيت

فلفل حار

مرقة

طريقة عمل طاجن عكاوي بالبصل

- يقطع البصل ويشوح في طاسة مع الزيت.

- يُفرم الثوم مع الجزر والفلفل الحار والكرفس في الكبة.

- يُضاف إلى البصل جوزة الطيب وزعتر وبهارات وحبهان ورق لوري ومكعب مرقة.

- تُحمر قطع العكاوي في زيت من كل الجوانب ويضاف إليها خليط الجزر.

- تفرم الطماطم وتضاف إلى العكاوي مع البصل.

- يترك الخليط على النار حتى تتجانس المكونات تمامًا.

- يوضع الخليط في طاجن من الفخار وبعدها يوضع الطاجن في الفرن حتي تكتمل النضج

- تقدم ساخنة.

عكاوي بالبصل من الشيف نجلاء الشرشابي

وفي طريقة أخرى، عرضتها الشيف نجلاء الشرشابي، من خلال برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة»، وهي من الطرق الأخرى لتحضير طاجن عكاوي بالبصل في المنزل، وتعتبر أيضًا من الطرق السهلة والبسيطة.

مقادير طاجن عكاوي بالبصل

عكاوى بتلو مسلوقة

بصل قاورمة

ثوم

سمنة

طماطم مفرومة

حبهان

فصوص مستكة

فصوص ورق لورا

طريقة تحضير طاجن عكاوي بالبصل

- تضاف الطماطم إلى العكاوي المسلوقة مع الشوربة في إناء على النار.

- يضاف الفلفل الحار أو الرومي.

- تقطع البطاطس شرائح وتوضع في الطاجن.

- يضاف البصل الأورما للبطاطس في الطاجن.

- يضاف خليط اللحمة والشوربة لخليط الخضار في الطاجن.

- يوضع الطاجن في الفرن حتى تمام النضج.