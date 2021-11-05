فيتامينات مهمة تحتاجها أجسام الرجال.. تمنح الطاقة وتحمي من الأمراض

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

أجساد الجنسين لها احتياجات مختلفة، إذ يحتاج الرجل إلى مزيد من بعض العناصر الغذائية، وأقل من البعض الآخر، مقارنة بالنساء، نظرًا لأن الرجال لا يفقدون كميات دم شهريًا، مثل المرأة في فترة الحيض، وبالتالي يكونون أقل عرضة للإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، لذلك فإن متطلبات الحديد والفيتامينات للرجال أقل.

في حين أن النظام الغذائي المتوازن، يمكن أن يوفر هذه الاحتياجات، إلا أن بعض الأشخاص لا يستهلكون ما يكفي من العناصر الغذائية المطلوبة، خاصةً إذا كانوا يتبعون نظامًا غذائيًا مقيدًا، أو يتخلصون من بعض الأطعمة، بسبب الحساسية أو الحالة الصحية أو التفضيل الغذائي، بحسب موقع «healthline» الطبي المتخصص.

أهمية الفيتامينات للرجال

الفيتامينات والمعادن ضرورية لصحتك العامة، إذ تؤدي العديد من الأدوار المهمة لجسمك، من إنتاج الطاقة إلى ضمان حقيق الوظيفة المناسبة لأنظمة الجسم، إذ يمكن أن يؤثر عدم الحصول على قدر كافٍ من بعض العناصر الغذائية سلبًا على صحتك، بل ويسهم في الإصابة بأمراض معينة.

ويحتاج الرجال البالغون إلى التأكد من الحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن التالية:

فيتامين أ: ضروري للبشرة والعين وصحة المناعة.

فيتامين ج: ضروري لجهاز المناعة وإنتاج الكولاجين.

فيتامينات ب: يشارك في استقلاب الطاقة وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

الكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين د وفيتامين ك: ضروريون لصحة العظام.

فيتامين هـ والسيلينيوم: مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من التلف.

الماغنيسيوم والبوتاسيوم: ينظمان ضغط الدم وتقلص القلب والعضلات، ويعززان صحة القلب والأوعية الدموية.

وفي حين أنه من الممكن تلبية احتياجاتك الغذائية من خلال اتباع نظام غذائي متوازن، فقد يعاني بعض الأشخاص من نقص في الكميات اليومية الموصى بها من الفيتامينات والمعادن، وهنا يمكن أخذها دوائيا لتعويض النقص.

عوامل يجب مراعاتها عند أخذ حبوب الفيتامينات