مأساة طبيبة مع أثار كورونا طويلة الأمد: فقدت الذاكرة وضاعت وظيفتها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني ملايين الناس حول العالم، من الآثار الجانبية لفيروس كورونا المستجد، الناتجة عن ما يسمى «كوفيد 19 طويل الأمد»، إذ يفقد الأشخاص خلال تلك الحالة، القدرة على التركيز، مع معاناة من فقدان الذاكرة، بالإضافة إلى أعراض أخرى مثل: ألم المفاصل، والسعال، والدوخة عند الوقوف، وفقدان حاستي الشم والتذوق، وهو ما عانت منه طبيبة أمريكية، وأفقدها وظيفتها.

مأساة طبيبة مع توابع فيروس كورونا

لاحقت طبيبة النساء والتوليد الأمريكية روتشيل ديفيد، العديد من الأعراض الجانبية لفيروس كورونا، حتى بعد مرور 10 أشهر، من تشخيص إصابتها بفيروس كورونا، لعل أبرزها فقدان الذاكرة، الذي حول حياتها إلى جحيم، بحسب «بي بي سي».

تقول روتشيل: «إصابتي بكورونا كانت منذ ديسمبر الماضي، ومر عليها 10 أشهر، إلا أن الآثار الجانبية، له دمرت حياتي، وقلبتها رأسًا على عقب، حرمت من قيادة سيارتي، وحتى أبسط الأشياء أصبحت أنساها بسرعة، حولت مرآة حمامي إلى سبورة، اكتب عليها أي شيء يخطر ببالي على الفور، قبل نسيانه».

سلب مني ذكائي وفقدت وظيفتي

تحدثت ابنة روتشيل، عما حدث لوالدتها بسبب فيروس كورونا: «لقد كانت أمي شخصا قويا مستقلا، هي الآن تحولت من شخص يقوم بعمل كل شيء لنفسه، إلى شخص يطلب المساعدة في كل شيء، قيادة السيارة وأعمال المنزل، وحتى لا يمكنها امتلاك نسخة من مفتاح المنزل».

وقطعت روتشيل، حديث ابنها، قبل أن تنسى ما تريد قوله، لتعلق بصوت حزين مذعور: «سلب مني ذكائي واستقلالي، بين عشية وضحاها، كنت طبيبة نساء وتوليد ماهرة، الآن فقدت وظيفتي، وأصبحت مجرد أم وزوجة».

معاناة مرضى كورونا طويلة الأمد

تتحول حياة مريض كورونا طويلة الأمد، إلى جحيم، بسبب تلك الأعراض الجانبية التي تستمر معهم لفترات طويلة، قد تستمر لأشهر، منها: فقدان حاستي الشم والتذوق، الصداع سقوط الشعر وأهمها الإرهاق وفقدان التركيز والذاكرة، بالإضافة إلى الصداع المستمر، حسب ما قالت الدكتورة مونيكا جوتيرز، الطبيبة بمركز العلوم الصحية بجامعة تكساس.