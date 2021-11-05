رحلة ملكات فاقوس للقمة.. سيدات من أصحاب الهمم يبهرن العالم في كرة اليد وتنس الطاولة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لم تهزمهن الإعاقة، ولم تمنعهن عن ممارسة الرياضة، والوصول الى تحقيق حلمهن، والحصول على العديد من المراكز والبطولات في لعبتي التنس وكرة اليد، سيدات من أصحاب الهمم، استطعن أن يواجهن المجتمع ويخضن كثير من التحديات، لإثبات أنفسهن بالصعود إلى قمم منصات التكريم، إحداهن لم تقتصر على اللعب مع فريق فقط، بل واصلت التحدي وحصلت على بطولة الجمهورية، وبطولة العالم.

فريق كرة يد فاقوس يتحدى الصعاب

يجمع فريق كرة اليد بالنادي الأهلي «فاقوس»، بمحافظة الشرقية، سيدات من أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، استطعن أن يحققن حلمهن ويلعبن رغم إعاقتهن وحققن البطولات والمراكز الأولى في العديد من المسابقات، يفتخرن بأنفسهن، ويحملن بأن يعرفهن العالم بأجمعه من خلال تفوقهم الرياضي، دون النظر لإعاقتهن.

هند لؤي، تبلغ من العمر39 عاما، مدرسة لغة عربية بمدرسة حسن علوان الابتدائية، إحدى عضوات الفريق، تحكي لـ«هُن»، قصتهن مع الإنجازات الرياضية، موضحة أنهن فريق يضم 12 سيدة، جميعهن مصابات بإعاقات مختلفة، تتراوح أعمارهن بين 21 إلى 50 عاما، بدأن لعب كرة اليد وتنس الطاولة عام 2018، ومرت 4 أعوام على لعبهن، وفي كل عام يحصلن على البطولات، ويحقيق المزيد من المراكز المتقدمة.

دعمنا أنفسنا ولدينا رسالة للعالم

تقول «هند»، عندما بدأت اللاعبات في خوض التحدي، كان هدفهن الأول، إشغال أنفسهن وفعل شيء مختلف خارج روتين يومهن، فأصبحن يمارسن اللعب بشكل مستمر، حتى أصبحت اللعبة جزء من حياتهن، يسعين من خلالها إلى الوصول الى القمة، وليست مجرد تقضية وقت.

لم يدعمهن أحدا، بل كانت إرادة ذاتية لكل فرد في الفريق، تضيف أستاذة اللغة العربية: «إحنا اللي دعمنا نفسنا، وآمنا بقدراتنا، وكنا سند لبعض»، رغم صغر مساحة النادي، وعدم وجود معدات كافية للتمرين، إلا أنهن لم ييأسن، وأكملن طريقهن، مؤكدة أنها وزميلاتها يريدن أن يثبتن للعالم أجمع، أن الإعاقة ليست حاجز بينهن وبين أحلامهن.

قادرين نوصل ونبقى أبطال

رغم أن منى شبراوي، صاحبة الـ30 سنة، متزوجة ولديها طفلة، وحاصلة على شهادة كلية الحقوق، إلا أنها لم تكتف أن تقتصر مسيرتها على تلك المحطات، إذ قررت الانضمام إلى الفريق، بل استطاعت تحقيق إنجازات فردية باسمها، من خلال نجاحها في الفوز ببطولة الجمهورية والتتويج بكأس العالم في لعبة تنس الطاولة.

دعمت «منى»، نفسها وآمنت بقدراتها، وعندما رأى زوجها، إصرارها واندهش من موهبتها الكبيرة، وقدرتها على اللعب، قرر دعمها، ووقف إلى جوارها حتى حققت البطولات.