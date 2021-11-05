الامارات | الاجهزة الامنية المصرية تداهم مزرعة لذبح وفرم لحوم الحمير

شكرا لقرائتكم خبر عن الاجهزة الامنية المصرية تداهم مزرعة لذبح وفرم لحوم الحمير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 نوفمبر 2021

ضبطت الأجهزة الرقابية في مصر بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، مزرعة تذبح الحمير وتفرم لحمها وتبيعها للمواطنين، في محافظة الإسماعيلية. وبحسب صحيفة «اليوم السابع» فقد وردت معلومات إلى مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، أكدتها التحريات بوجود مزرعة تعمل على ذبح الحمير وفرم لحمها.

وإثر مداهمة المكان، كشفت المعاينة المبدئية للمكان أنه مجهز لرفع الحمير المذبوحة، كما يحتوي على ثلاجات لحفظ اللحوم، بالإضافة إلى وجود غرفه بها أعداد كبيرة من الكلاب وغرفة أخرى فيها حمير حية معدة للذبح. وضبطت حملة المداهمة ما يقرب من واحد طن من لحوم الحمير، وأحشائها.

وتعد هذة اللحوم مخالفة للقرار الوزاري بحظر ذبح الحمير، وحصر الذبح فقط للأبقار والجاموس والجمال والضأن والماعز والخنزير في المجازر الحكومية المرخصه لذلك.

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