بجمبسوت عصري.. نسرين طافش تتألق بإطلالة ملفتة في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، صورًا لأحدث ظهور لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أثناء مشاركتها بالحفل الخيري لجمع التبرعات لصالح الجمعية اللبنانية للأطفال المصابين بالسرطان.

وظهرت نسرين مرتدية جمبسوت بقصة الكب وبلون الأوف وايت، الجزء الأعلى منه مطرز بتطريزات على شكل أفرع الأشجار، وله جيبين، أعطاه شكلًا مميزًا وانتعلت معه حذاء من نفس اللون.

وزينت إطلالتها ببعض الإكسسوارات الرقيقة أبرزها سلسلة ناعمة حول الرقبة، واعتمدت مكياجًا بأعلوان النيود أبرزت خلاله رسمة العين، بينما اختارت تسريحة الشعر المرفوع بقصة ذيل الحصان.

وعادة ما تشارك نسرين طافش، متابعيها نشر صور لها على السوشيال ميديا، بإطلالات أنيقة ومثيرة ومميزة تخطف الأنظار بجمالها.