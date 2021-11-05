ليه بنقول "آه" عند الشعور بالألم؟.. إليك التفسير العلمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

"آآآه".. سرعان ما تصرخ بهذه الكلمة عند الشعور بالألم، وعلى اختلاف أجناس البشر في دول العالم فإن الكلمة واحدة عند هذا الإحساس، وتختلف فقط طريقة نطقها قليلاً، لكن ما علاقة هذا المرادف بالشعور بالألم؟

أجرى مجموعة من الباحثين في جامعة سنغافورة تجربة، على فريقين من 56 مشاركاً، وطُلب من كل واحد وضع يده بماء بارد مُثلج دون التعبير بأصوات، بينما الفريق الآخر سُمح لهم بالتعبير بالصراخ عند الشعور بالألم والتمتمة بـ"آه".

واكتشف الباحثون أن هناك تحملاً أعلى للألم عندما تلفظ أحد الفريقين بـ"آه" بخلاف الذي التزم الصمت، إذ ساعدت "آه" في الاستمرار بوضع أيديهم بالماء المثلج لوقت أطول من المدة المحددة.

وكرر الباحثون التجربة، ولكن بإضافة زر للضغط عليه عند الشعور بالألم دون التلفظ بـ"آه" أو الصراخ، وجاءت النتائج أن الضغط على الزر ساعد على التقليل بالشعور بالألم مثل الصراخ تماماً، أي أن الإنسان يحتاج لشيء لتفريغ الطاقة وإلهاء الجسم عما يشعر به، وفق ما نقلت شبكة CNN الأمريكية.

تفسير نفسي

وفسر بعض الباحثين أن الاستجابات الصوتية يعتبرها الإنسان خط دفاع أول يلجأ إليه عندما يتأذى، والصراخ والتلفظ بتعبير (آه) هي استجابة طبيعية وتلقائية للجسم عند التعرض للألم أو لموقف صعب.

وأرجع الباحثون اعتياد الشخص على الصراخ والتلفظ بهذا التعبير لتعوده على حدوث استجابة وتعاطف منذ الطفولة، فصراخ الطفل دائما يُقابل بتدليل ومحاولة لتخفيف الألم، لذا ربط الصراخ بالحاجة للمساعدة وجذب الانتباه ومحاولة استعطاف الآخرين، كما أنّ سماع الشخص لصوته أو أصوات معينة يساعده على تخفيف الألم، كلمة "آه" مريحة عند سماعها بصوت عالٍ وتفريغ للطاقة السلبية.

أيضا هناك بعض الأصوات الخارجية تستخدم كمسكن لدى البعض، كالموسيقى الهادئة أو صوت مطربك المفضل، ويسمى ذلك بتسكين الألم الوهمي.

ويرى العلماء أن الصراخ والتعبير عن الألم مفيد ومحفز، إذ يساعد على إفراز مادة الإندروفين (مادة يفرزها الجسم كمسكن طبيعي للألم)، عندما يتعرض لحالات الضحك الشديد والصراخ بصوت عالٍ والبكاء.

كما أن الجهد المبذول في الصراخ يتعارض مع رسائل الألم التي تنتقل للدماغ عن طريق الخلايا العصبية والحسية، وبالتالي تساعد الدماغ على التشتت وعدم التركيز مع الألم بشكل كامل.