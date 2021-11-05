لقاء القمة.. خبيرة أبراج تكشف حظوظ اللاعبين في مباراة الأهلي والزمالك الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

عشاق كرة القدم المصرية والعربية والأفريقية، على موعد مع متابعة موقعة من العيار الثقيل في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، عندما يلتقي فريق الكرة بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، في لقاء يقام على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين عن مباراة اليوم، وفقًا للدكتورة عبير فؤاد، الخبيرة في عالم الأبراج والأرقام.

ومن خلال التشكيل المتوقع للفريقين، كشفت الخبيرة عن توقعاتها بشأن أداء بعض نجوم الأهلي والزمالك كالتالي:

نجوم الأهلي:

- علي لطفي حارس مرمى.. 14 أكتوبر 1989 (برج الميزان):

سيكون تركيزه أقل من المعتاد، لذلك يحتاج إلى مضاعفة تركيزه حتى لا يتسبب في أي خسائر للفريق.

- عمرو السولية لاعب خط وسط.. 2 أبريل 1989 (برج الحمل):

لديه غداً فرصة لتحقيق مكاسب جيدة في المباراة، ولديه قدرة عالية على التخطيط.

- أيمن أشرف مدافع.. 9 أبريل 1991 (برج الحمل):

لديه تخطيط عالي، وسيحقق مكاسب جيدة في المباراة.

- محمد شريف مهاجم.. 4 فبراير 1996 (برج الدلو):

قد يكون مشوشا ومتوتراً بعض الشيء ومن المهم أن يضاعف تركيزه.

- بيرسي تاو .. 13 مايو 1994 (برج الثور):

الكواكب مجتمعة في مواجهته، والقمر في وضع معاكس، بالنسبة له وقد يحد ذلك من طاقته وتركيزه، وقد يرتكب بعض الأخطاء، لذلك من المهم أن ينتبه، (والله أعلم).

نجوم الزمالك:

- أبو جبل حارس المرمى.. 29 يناير 1989 (برج الدلو):

سيكون القمر معاكس له، وهذا سيسبب له الانفعال السريع والتوتر.

- محمد السيد زيزو.. 10 يناير 1996 (برج الجدي):

سيكون الحظ حليفه، وسيلعب بطريقة جيدة وسيحقق المكاسب لفريقه.

- محمد عبد الشافي .. 1 يوليو 1985 (برج السرطان):

لديه حماس وقوة وطاقة ولياقة بدنية عالية، وسيساعده ذلك في تحقيق المكاسب لفريقه.

- طارق حامد .. 24 أكتوبر (برج العقرب):

القمر في برجه، لذلك سيكون مسيطر على الملعب ويستطيع تحقيق العديد من المكاسب.

ويتساوى الأهلي والزمالك في عدد النقاط برصيد 6 لكل فريق بعد تحقيق الفريقين الفوز في أول جولتين من الدوري الممتاز، ويسعى الفريقان للسيطرة على جدول الدوري العام.