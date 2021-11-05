لو بتعملي دايت.. اعرفي الفرق بين أنواع الأرز والمكرونة والخبز: مش كله مفيد

القاهرة - سمر حسين - صحة

النشويات المعقدة، من أكثر العناصر التي يمكن أن تحدث خللا في الأنظمة الغذائية والدايت، نظرا لأنها تحتوي على مؤشر سكري عالي، ففي الوقت الذي يفضل فيه كثير من الناس، تناول الخبز فقط، ويكون الخيار التالي المكرونة، ثم الأرز ثالثا.

لكن المفاجأة أن الأرز هو الأقل في سعراته الحرارية، ومؤشره السكري، بحسب الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، الذي يوضح الفرق بين الأنواع الثلاثة الأرز والمكرونة والخبز، والأفضل للريجيم.

المؤشر السكري لـ الأرز والمكرنة والخبز

نظرا لأن الأرز والمكرونة والخبز، تصنف ضمن النشويات في قائمة الأطعمة، يأتي دور المؤشر السكري، ليكون الفاصل الأفضل لتحديد أيهما أفيد في اتباع أنظمة فقدان الوزن، لأن الدايت يعني البحث عن كميات قليلة، تمنح الإحساس بالشبع لأطول فترة ممكنة، مع تجنب الشعور بالجوع بسرعة.

ويكمل محمد حلمي: «وده بالظبط ما تكفله لنا الأطعمة ذات المؤشر السكري المنخفض إلى متوسط، لأن كل ما قل المؤشر السكري، كل ما ارتفع سكر الدم تدريجيا، والأنسولين كمان ارتفع تدريجيا، كل ما كانت فرصة الحرق أفضل وتخزين الدهون أقل والشبع مدة طويلة».

مؤشر السكر والسعرات الحرارية في الأنواع الثلاثة

استعرض استشاري التغذية العلاجية، السعرات الحرارية والمؤشر السكري، لكل 100 جرام، من كل نوع، وهي كمية مشبعة جدا من الأرز والمكرونة والخبز، كالتالي:

الخبز: يكفي منه 50 جراما، وهو رغيف بلدي صغير، أو نصف الكبير، ويفضل العيش البلدي، أو خبز الحبة الكاملة، لأن سعراته الحرارية، 267 أما المؤشر السكري من 65-87 حسب نسبة الألياف.

المكرونة: يفضل النوع البني، وسعراته 130، والمؤشر السكري من 65 إلى 80، أي أنه من متوسط لمرتفع.

الأرز: يفضل النوع البني منه، لأن سعراته الحرارية 115، والأبيض 125، المؤشر السكري من 50-80 حسب النوع، فهو من منخفض لمرتفع.

وبالتالي في حالة استخدام النوع البني من الأرز، والعيش الحبة الكاملة، والمكرونة البني، فالترتيب الأفضل على الإطلاق خلال عملية الدايت: الأرز البني، الأرز الأبيض، المكرونة البني، المكرونة العادية (البيضاء)، العيش الأسمر، أما العيش الأبيض أو الفينو، أو أي نوع من دقيق أبيض فاخر مكرر منزوع الألياف ممنوع تماما.