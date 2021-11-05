طرق مختلفة لإعداد التشيز كيك داخل منزلك.. خطوات بسيطة وغير مكلفة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد التشيز كيك من الحلوى التي تلقى إقبالًا كبيرًا بين الكثير من الأشخاص، وذلك لسهولة تحضيرها وتعدد مذاقاتها الشهية، إذ تحرص العديد من ربات المنازل على تحضيرها لأفراد الأسرة، ونقدم لكِ خلال السطور التالية، عدة طرق لتجهيزها داخل المنزل، على طريقة الشيف نرمين هنو، في برنامجها «زي السكر»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

تشيز كيك اللوز مع جليز الكراميل

- مقادير عمل تشيز كيك اللوز مع جليز الكراميل:

القاعدة

100 جرام لوز مطحون

100 جرام بسكويت مطحون

50 جرام زبدة مذابة

الفيلينج

500 جرام جبنة كريمي

200 جرام سكر بودرة

240 ملي زبادي يوناني

240 ملي قشطة كريمي

1 ملعقة صغيرة فانيليا

200 جرام زبدة لوز

30 جرام جيلاتين مذوب في 70 جرام ماء

جليز كراميل

200 جرام سكر

120 ملي كريمة

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة كبيرة ملح

- طريقة تحضير تشيز كيك اللوز مع جليز الكراميل:

القاعدة

يبطن الخليط في بيركس ثم تدخل الفرن حتى تتماسك.

الفيلينج

يخلط جبنة كريمي وقشطة وزبادي وفانيليا وزبدة لوز وسكر بودرة جيدا، ثم يضاف الجيلاتين ويخفقوا، ثم يوضع الفيلينج على القاعدة ثم تدخل الثلاجة حتى تتماسك.

جليز

يكرمل السكر ثم يضاف، وكريمة وملح، ثم يترك ليبرد ثم يتم تزيين التشيز كيك بالكراميل.

تشيز كيك بالكريم كراميل

- مقادير عمل تشيز كيك بالكريم كراميل:

2 كوب بسكوت مطحون

نصف كوب زبدة سايحة

2 ظرف كريم كراميل

2 كوب لبن

كوب سكر بودرة

كوب قشطة

ربع كيلو جبنة قريش

3 ملاعق كبيرة جيلاتين بودرة

نصف كوب ماء ساخن

- طريقة تحضير تشيز كيك بالكريم كراميل:

اخلطي البسكوت بالزبدة وضعيه في أرضية قالب، واضغطي عليه وضعيه في الثلاجة ليتماسك

سخني بودرة الكريم كراميل مع اللبن على النار

اضربي في الخلاط الكريم كراميل والجبنة والقشطة والسكر البودرة

قومي بتذويب الجيلاتين في الماء الساخن ثم أضيفيه للخليط في الخلاط

صبي الخليط على قاعدة التشيز كيك وضعيها في الثلاجة حتى تتماسك ثم قطعيها وقدميها.

تشيز كيك بالجبنة

- مقادير عمل تشيز كيك بالجبنة

بسكوت سادة زبدة

ربع كيلو جبنة كريمي

نصف كوب سكر بودرة

نصف كوب مربى

2 ملعقة كبيرة جيلاتين

كوب لبن كريم شانتي

- طريقة تحضير تشيز كيك بالجبنة:

سيحي الزبدة واخلطيها مع البسكوت المفروم ثم افرديها في قاع صينية

قومي بإذابة الجيلاتين في اللبن الدافئ واخلطيه مع الجبنة والسكر والمربى في الخلاط

ضيفي الخليط على قاعدة البسكويت وادخليها الثلاجة حتى تتماسك

زيني التشيز كيك بالكريم شانتىه وقدميها.