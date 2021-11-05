طرق وحيل ذكية لإخفاء عيوب الجسم بالملابس: هتحسي بالفرق بخطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تقع الكثير من السيدات في حيرة بسبب عدم معرفتهن الطريقة المناسبة والصحيحة لكيفية ارتداء الملابس خاصة خلال فترة الحمل، البعض منهن يفضل الكشف عن منطقة البطن أثناء الحمل والظهور بها والتقاط الصور الفوتوغرافية، بينما تفضل آخريات الاختفاء حتى انتهاء فترة الحمل.

مصممة الأزياء دينا الجداوي، وضحت الحلول والطرق الذكية التي تستطع المرأة بشكل عام استخدامها لإخفاء عيوب الجسد عن طريق الملابس، وذلك خلال استضافتها في برنامج «جروب الماميز»، فتقول: «الأمهات وهما حوامل بيحبوا يظهروا شكل بطنهم وبيتصوروا بيه، ودي موضة منتشرة بين النيو ماميز في الفترة الحالية».

طرق ذكية لاخفاء عيوب الجسم

وعن الطرق والحلول الذكية لإخفاء عيوب الجسد بالملابس، قالت مصممة الأزياء دينا الجداوي، أثناء استضافتها في برنامج «جروب الماميز» :«لو عايزة تخفي شكلها تلبس هدوم واسعة وشيفون بيمنع ظهور شكل الجسم والبطن، فضلا عن ارتداء الملابس الواسعة من منطقة البطن».

وضحت دينا الجداوي، أشكال الجسد المختلفة، خلال الحلقة، إذ قالت:«فيه 5 أشكال للجسد، الساعة الرملية تعتمد على تساوي الجسد بيبرز جماله من خلال الحزام والملابس الضيقة، وهو الجسد المناسب لأي فتاة أو أم، وفي شكل الكمثرى وهو الجسد المصري».

نصائح للفتيات وللسيدات في اختيار شكل الملابس

وعن الأخطاء التي تقع فيها العديد من الفتيات والسيدات، قالت: «أغلب السيدات والفتيات مبيبقوش فاهمين شكل جسمهم كويس وإيه المتاح أنهم يلبسوه وإيه لا، الملابس المنفوشة غير محببة للفتاة القصيرة بتظهره قصرها أكتر».

موضة وتحذير

وفيما يخص موضة الشتاء قالت:«البوت والكروهات والجواكيت الجلد هتكون موجودة في الشتاء بشكل كبير، وفي حالة البنات الزائدة في الوزن، قالت: «مش مستحب تلبس بناطيل كاروهات هيبين تخنها، ممكن تلبس الكارو جاكيت أو شيميز».