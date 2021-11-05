الامارات | زوج ابنة سهير البابلي: "هي الآن بين يدي الله"

شكرا لقرائتكم خبر عن زوج ابنة سهير البابلي: "هي الآن بين يدي الله" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج نيفين الناقوري، ابنة الفنانة المصرية سهير البابلي أن "سهير" دخلت في غيبوبة سكر، منذ عدة أيام، موضحًا أنها دخلت للوضوء، وخرجت لتصلي، لكنها لم تتمكن من الصلاة، بسبب دخولها في غيبوبة.

وتابع، في تصريحات صحفية، أن حالتها حرجة جدًا، وأن بعض أجزاء الجسم توفقت، قائلًا: "هي الآن بين يدي الله.. ربنا يتغمدها برحمته".

وكانت نيفين الناقوري أوضحت أن والدتها خضعت للفحوصات والأشعة الطبية اللازمة، وتبين أنها تعاني من ضعف عضلة القلب ووجود مياه على الرئة، مؤكدة على أنها موضوعة على جهاز للتنفس.

وطلبت ابنة "البابلي" من كل محبي والدتها، الدعاء لها بالشفاء العاجل.

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