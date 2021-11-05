الامارات | زوجان نيوزيلنديان يعثران على أكبر حبة بطاطا في العالم

شكرا لقرائتكم خبر عن زوجان نيوزيلنديان يعثران على أكبر حبة بطاطا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عثر زوجان في نيوزيلندا في حديقة منزلهما على ما يمكن أن تكون أكبر ثمرة بطاطا مسجلة في العالم على الإطلاق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن كولين ودونا كريج براون، من منطقة وايكاتو في نورث أيلاند في نيوزيلندا، كانا يعملان على إعادة تأهيل حديقتهما عندما اكتشف كولين الثمرة التي يبلغ وزنها 9ر7 كيلوجرام.

ولم يقدم الزوجان على زراعة البطاطا مؤخرا في حديقتهما، كما أنهما ليسا على علم بالمدة التي استغرقتها الثمرة، التي أطلق عليها الآن اسم «دوج»، في الأرض لتنمو حتى تصل إلى هذا الوزن.

وقال كولين لراديو نيوزيلندا: «إنها واحدة من اللحظات القليلة السعيدة في الحياة، أتعلمون؟ الطبيعة الأم منحتنا للتو هذا المجد».

يشار إلى أن الرقم القياسي العالمي المسجل حاليا لوزن ثمرة بطاطا هو 9ر4 كيلو جرام لثمرة بريطانية. وينتظر كولين التأكيد من موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتكون الثمرة «دوج» صاحبة الرقم القياسي الجديد.



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