تلقيت لقاح كورونا؟.. 6 أطعمة ومشروبات لابد منها بعد التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

يسعى كثيرون للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، في ظل تحوراته والدخول في موجات متجددة، وهناك بعض الإجراءات التي يُفضل اتباعها بعد التطعيم، ومنها ما يتعلق بالتغذية الجيدة.

وهناك 6 أطعمة ومشروبات لابد من الحرص عليها بعد الحصول على اللقاح، وفق ما نقل "سبوتنيك".

الماء

في الماء كل الفوائد، فشرب الماء يساعد في دعم جهاز المناعة وتكوين الأجسام المضادة بعد التطعيم، لذلك أحرص على تناول كميات كبيرة من الماء يوميا لحماية جسمك من الأمراض المختلفة، وتقويته كذلك على مواجهة أية أخطار.

الأسماك

احرص دائما على الحصول على أوميغا 3، وهي دهون صحية تحمي القلب وتمنع انسداد الشرايين، وتخفض ضغط الدم وتقلل من التهابات الجسم، ويمكن أن تجدها في أسماك السلمون والتونة.

المحار

تناول المحار يساعد على إنتاج المزيد من البروتينات لمحاربة الالتهابات الفيروسية، كونه غنى بالزنك، وهو معدن يعمل على إزالة مسببات الأمراض من الجسم.

الفواكه والخضراوات

تعد الخضروات والفواكه غنية من أقوى المحاربين للأمراض بشكل عام، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي للشخص، خاصة تلك الغنية بفيتامين C، فاحرص على تناولها بشكل منتظم، وأدخلها في نظامك الغذائي. ويمكن أن تجدها في البرتقال والفلفل الأحمر والسيانخ والبروكلي وغيرها.

المكسرات

تصنف المكسرات كونها أحد أهم مصدر الحصول الفيتامينات والمعادن التي تعمل على دعم نظام المناعة الصحي وحماية القلبـ لذلك أحرص على تناول الكاجو والجوز واللوز والفستق .

شوربة الدجاج

احرص على إضافة قطع الجزر والبصل والكرفس إلى شوربة الدجاج للحصول على نتيجة جيدة في تخفيف الأعراض التي تأتي مع مكافحة المرض.

وفي هذه الخضروات معادن أساسية مثل البوتاسيوم والحديد، وهي مصادر رائعة للبيتا كاروتين، الذي يعد أحد أشكال فيتامين A الذي يعمل كمضاد للأكسدة. فوجود هذه المعادن إلى جانب الدجاج الذي يوفر كمية كبيرة من البروتين، يستطيع جسم الحفاظ على عمل الجهاز المناعي بكفاءة.