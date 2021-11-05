بعد شائعات خلافهما.. رقص دينا الشربيني وحسن أبو الروس على «فلتت مني»«فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته دقائق، شاركه الفنان حسن أبو الروس، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من إحدى السهرات والتجمعات بصحبة الفنانة دينا الشربيني، وهما يرقصان ويغنيان أغنيتهما المشتركة «فلتت مني»، عقب تداول الكثير من الأخبار خلال الفترة الماضية، عن نشوب خلافات كبيرة بينهما، وسط أنباء غير مؤكدة، عن غضب مصممة الأزياء غادة والي، زوجة الفنان والمطرب الشاب، بعد الأغنيته المشتركة، التي حققت تفاعلا جماهيريا كبيرا.

دينا الشربيني وحسن أبور الروس.. رقص ونظرات

ظهرت دينا الشربيني، خلال مقطع الفيديو، بإطلالة كاجول مرتدية بنطلون جينز، وهاف ستوميك باللون الأبيض، وحزمت شعرها برابطة للشعر، دون وضع مساحيق تجميل، وإلى جوارها حسن أبو الروس، واقفا على إحدى الطاولات، يتبادلان الرقص والغناء، وسط تصفيق وحماس حضور الحفل، وأرفق الفنان تعليقا على مقطع الفيديو، كتب خلاله: «فلتت مننا إمبارح خالص».

تساؤلات المتابعين والجمهور

النظرات المتبادلة بين دينا الشربيني وحسن أبو الروس، أثارت كثير من التساؤلات بين متابعيهما والجمهور بشكل عام، إذ كان من بين التعليقات: «نظراتكم لبعض فيها كلام كتير أوي»، و«مبروك عليكم بعض مقدما»، و«هتبقوا كابل هايل»، و«يلا نقول مبروك»، «دي فلتت منكوا فعلا»، «مراتك فين يا فنان؟».

أغنية فلتت مني

تعاون الثنائي في أغنية «قلتت مني» خلال الفترة الماضية، حيث تم تصوير الفيديو كليب وسط البحر في مدينة الجونة، وكتب كلمات الأغنية الفنان حسن أبو الروس، ولحانها ووزعها ديزل.

ولفتت الفنانة دينا الشربيني، الانتباه أثناء تصوير الكليب في سيارة مكشوفة، إذ ظهرت خلال الفيديو والصور، تستند على باب السيارة، قبل الانتقال إلى البحر لاستكمال تصوير الأغنية.