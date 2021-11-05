بعد إعلان حملها في توأم.. جورجينا تكشف سر تأخر إعلان زواجها من كريستيانو رونالدو

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مفاجأة كبيرة فجرها اللاعب كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدما أعلن حمل صديقته عارضة الأزياء الشهيرة، جورجينا، خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا إنهما في انتظار توأم، معبرًا عن سعادته الكبيرة بهذا الأمر، قبل أن تخرج الأخيرة، أمس، متحدث عن علاقتهما وسبب تأخير خطوة الزواج حتى الآن.

وأكدت جورجينا رودريجيز صديقة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، في تصريحات صحفية، أن سبب تأخير الزواج هو ارتباطهما بالعديد من المشروعات المستقبلية التي تأخذ اهتماما كبيرا منهما ما يجبرهما على تأخير الزواج، قائلة: «أعيش حياة رائعة رغم كوني إنسانة عادية وسعيدة لأنني أتواجد مع رونالدو وأولادنا والعائلة كاملة».

وعن حملها مُجددًا في توأم، عبرت «جورجينا» عن سعادتها، قائلة: «الأطفال رائعون ورونالدو يهتم بي كثيرًا ويحبني وأنا أبداله حالة الحب والإعجاب، إنه شخص رائع وجيد جدًا»، مشيرة إلى سعيها لتعليم الأطفال الأربعة بشكل جيد والتركيز على حياتهم ليكونوا على ما يرام دائمًا.

تقارير صحفية توضح سبب تأجيل الزواج

وكانت العديد من التقرير الصحفية، بجريدة ماركا الإسبانية، أكدت في عدة تقارير أن كريستيانو يخطط للزواج، إلا أن هناك بعض المشكلات العائلية التي تعيقه، وخاصة أزمته مع والدته التي ترفض الأمر، خاصة أن جورجينا عارضة الأزياء الشهيرة لديها دوافع اقتصادية كبيرة.

من هي جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو؟

- ولدت يناير عام 1995، في دولة إسبانيا..

- تبلغ من العمر 26 سنة.

- تعمل جورجينا رودريجيز في مجال الموديلنج.

- عارضة أزياء شهيرة، ظهرت كوجه دعائي للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة.

- تبلغ قيمة ثروتها 10 ملايين دولار أمريكي، وفقًا لما ذكره موقع «gossip gist»، في عام 2018.

- تعرفت عارضة الأزياء على النجم كريستيانو رونالدو، منذ من يقارب الـ5 سنوات، تحديدا في صيف 2016.

- تدعم رونالدو، بشتى الطرق، وتظهر معه في كل المناسبات والتكريمات.

- أنجبت جورجينا من شريك حياتها البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا.