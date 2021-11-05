تشوهات الأقدام لدى الأطفال.. متى تستلزم استشارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور رالف شتوكر إن بعض الأطفال يعانون من تشوهات في الأقدام؛ حيث تتخذ الأقدام لديهم شكل حرف O، أي تكون مقوسة للخارج، أو تتخذ شكل حرف X، أي تكون متجهة للداخل.

وأوضح طبيب العظام الألماني أن هذه التشوهات قد يرجع سببها إلى العوامل الوراثية أو بعض الأمراض مثل نقص فيتامين D، مشيرا إلى أن هذه التشوهات غالبا ما تتلاشى من تلقاء نفسها بعد مرور 18 إلى 24 شهرا بالنسبة للتشوهات على شكل حرف O، وبعد 6 إلى 8 سنوات بالنسبة للتشوهات على شكل حرف X.

وفي حال استمرار التشوهات لعمر أكبر من ذلك، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب؛ نظرا لأن هذه التشوهات قد تؤدي إلى تآكل مفصل الركبة، كما أنها قد تؤدي إلى اختلال التوازن العضلي؛ حيث تكون المفاصل غير مستقرة، ومن ثم تكون وضعية الجسم أثناء الوقوف غير سليمة، فضلا عن عدم التمتع بالاتزان والاستقرار أثناء المشي.

ويتم علاج هذه التشوهات بواسطة العلاج الطبيعي والجراحة مثل جراحة تعديل مراكز النمو.