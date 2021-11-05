ما أسباب حكة المهبل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء والتوليد إن حكة المهبل تعد من المتاعب الصحية المزعجة للغاية؛ حيث إنها تسبب حرجا بالغا للمرأة.

وأوضحت الرابطة أن حكة المهبل لها أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير. وتتمثل الأسباب البسيطة في التغيرات الهرمونية الطارئة على الجسم أثناء الدورة الشهرية أو في مرحلة الحمل أو عند تناول وسائل منع الحمل الهرمونية.

ومن الأسباب الخطيرة لحكة المهبل التهاب المهبل البكتيري، الذي ينتج عن عدم توازن البكتيريا الصحية والتغير في قيمة الرقم الهيدروجيني في البيئة المهبلية. وإلى جانب الحكة يعد انبعاث رائحة كريهة من المهبل من أبرز العلامات الدالة عليه.

ويمكن أن ترجع حكة المهبل أيضا إلى الإصابة بفطريات المهبل، والتي يكن الاستدلال عليها من خلال نزول إفرازات متخثرة بيضاء أو غليظة القوام.

وقد تشير حكة المهبل إلى الحساسية التلامسية، على سبيل المثال الحساسية تجاه المواد العطرية في منتجات العناية. ويمكن الاستدلال على الحساسية التلامسية من خلال احمرار الجلد وتورمه وزيادة سُمكه.

وقد تدل هذه الأعراض أيضا إلى الإصابة بأمراض جلدية وراثية كالإكزيما والصدفية (ظهور قشور على الجلد ذات لون أبيض مائل للفضي).

وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب أمراض نساء لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء حكة المهبل وعلاجه في الوقت المناسب.

وإلى جانب العلاج الدوائي ينبغي الابتعاد عن منتجات العناية، التي تحتوي على مواد عطرية أو مواد حافظة، واستبدالها بمنتجات عناية طبيعية، مع مراعاة ارتداء ملابس داخلية مصنوعة من خامات طبيعية وليست اصطناعية.