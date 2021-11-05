تعرفي على الفوائد الجمالية لزيت شجرة الشاي

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

أوردت مجلة "Women's Health" أن زيت شجرة الشاي (Tea Tree Oil) يتمتع بفوائد جمّة لجمال المرأة؛ حيث إنه يمتاز بتأثير مضاد للبكتيريا ومثبط للالتهابات وقاتل للفطريات، كما أنه يدعم تماثل الجروح للشفاء.

وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والجمال أنه بفضل هذه المزايا يعد زيت شجرة الشاي سلاحا فعالا لمحاربة البثور وشوائب البشرة وفطريات الأظافر، كما أنه يمثل حلا ناجعا لمشكلة البشرة الدهنية، ويساعد على تهدئة البشرة المتهيجة.

ويمكن أيضا استخدام زيت شجرة الشاي لحل مشكلة فروة الرأس الجافة، التي تعاني من الحكة، كما يمكن استخدام الزيت كغسول للفم للقضاء على الرائحة الكريهة المنبعثة منه.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن إضافة قطرات من زيت شجرة الشاي إلى ماء الاستحمام للتخلص من التوتر النفسي والشعور بالاسترخاء والهدوء.