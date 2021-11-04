الشروط والأوراق المطلوبة لكفالة طفل: منها تحليل فيروس سي وبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في إطار حرصها على دعم فكرة الاحتضان في مصر، أشارت يمنى دحروج، مؤسسة فكرة الاحتضان، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، إن شهر نوفمبر هو شر التوعية بالاحتضان وأهميته، الفكرة التي تبنتها ودعت لها «يمنى» منذ عدة سنوات، تحديدًا عقب احتضانها لطفلة صغيرة عقب 6 سنوات من عدم الإنجاب، الأمر ذاته الذي يدور في أذهان العديد من الأسر، والفتيات غير المتزوجات أيضًا، في سبيل الشعور بالأمومة، حتى وإن كان الإنجاب ليس من الرحم.

وتهتم العديد من السيدات بمعرفة شروط الاحتضان، والأوراق المطلوبة، الأمر التي أوضحته المؤسسة لـ «هُن» عقب التواصل معها.

شروط الاحتضان في مصر

أن تكون ديانة الأسرة ذات ديانة الطفل، الزوجان إحداهما مصري .

أن تتكون الأسرة من زوجين تتوفر فيهما مقومات النضج الأخلاقى والاجتماعي بناء على بحث اجتماعي تقوم به الإدارة الاجتماعية المختصة والجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة، ومر على زواجهما ثلاث سنوات على الأقل، وألا تقل عمر كلًا منهما عن 21 سنة ولا يزيد على ستين سنة.

يجوز للجنة الأسر الكافلة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة الإعفاء من شرط استمرار الزواج لمدة ثلاث سنوات على الأقل فى حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين، كما يجوز للجنة الإعفاء من عدم جواز أن تزيد سن كلا الزوجين فى الأسرة البديلة على ستين سنة، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعى .

يجوز للأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج وبلغن من العمر ما لا يقل عن ثلاثين سنة كفالة للأطفال، إذا ارتأت اللجنة المنصوص عليها فى المادة (93) من هذه اللائحة صلاحيتهن لذلك.

أن تتوافر في الأسرة التى تطلب الكفالة أو الفرد الصلاحية الاجتماعية والنفسية والصحية للرعاية، وإدراك احتياجات الطفل محل الرعاية.

أن تتقدم الأسرة أو الفرد صحيفة حالة جنائية.

ألا يزيد عدد الأطفال فى الأسرة عن اثنين، إلا إذا كانوا قد وصلوا إلى مرحلة الاعتماد على النفس.

أن يكون مقر الأسرة فى بيئة صالحة تتوافر فيها المؤسسات التعليمية والدينية والطبية والرياضية، وأن تتوافر الشروط الصحية في المسكن والمستوى الصحى المقبول لأفراد الأسرة.

أن تلتزم الأسرة الكافلة بتيسير مهمة ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، أو اللجنة العليا للأسر البديلة أو إدارة الأسرة والطفولة بمديريات التضامن الاجتماعى أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية المختصة في الإشراف والزيارات الميدانية للأسرة الكافلة والطفل، ومتابعته بطريقة لا تخل بمبدأ السرية والمهنية.

أن تكون ظروف الأسرة الكافلة ووقتها يسمحان لها برعاية الطفل محل الرعاية.

أن تقبل الأسرة الكافلة إشراف ممثلي إدارة الأسرة والطفولة بالتضامن الاجتماعي، ويشمل هذا الإشراف زيارة منزل الأسرة ومقابلة الطفل محل الرعاية ومتابعة أحواله دون الإخلال بمبدأ السرية.

أن تتعهد الأسرة الكافلة إذا كان الطفل محل الرعاية لديها بأن يكون الاتصال في شئونه عن طريق إدارة الأسرة والطفولة.

أن تقبل الأسرة الكافلة التعاون مع إدارة الأسرة والطفولة في وضع الخطط لصالح الطفل محل الرعاية نقله إلى بيت بديل آخر أو مؤسسة اجتماعية في حالة رغبة الأسرة الكافلة التخلي عنه.

أن تتعهد الأسرة كتابة بالحفاظ على نسب الطفل.

أن يكون الزوجان حاصلين على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.

أن تجتاز الأسرة الراغبة في الكفالة الدورة التدريبية التي تنظمها وزارة التضامن الاجتماعي.

يجوز استمرار الرعاية مؤقتا مع الأب البديل في حالة وفاة الأم البديلة، وذلك بعد موافقة اللجنة العليا للأسر البديلة.

يجوز للأسرة الكافلة أن تقوم بواجبات الرعاية للطفل محل الرعاية بغير مقابل، كما يحق لها أن توصى له أو تهبه من أملاكها القدر الذي تراه وفقا للقانون.

يجوز أن يحمل الطفل اليتيم أو كريم النسب ذكرا كان أو أنثى لقب عائلة الأسرة الكافلة فى نهاية اسمه أو إضافة اسم الأب الأول، ويثبت ذلك في ملف الطفل، دون أن يترتب على ذلك أى أثر من آثار التبني.

تلتزم الأسرة الكافلة بأن تخطر إدارة الأسرة والطفولة المختصة، فورا عن كل تغيير فى حالتها الاجتماعية أو في محل إقامتها، وبكل تغيير يطرأ على ظروف الطفل محل الرعاية مثل تشغيله في عمل أو إلحاقه بمدرسة أو هروبه أو وفاته أو زواج الفتاة.

يجوز للأسرة الكافلة السفر إلى الخارج بصحبة الطفل محل الرعاية أو بدونه، بعد الموافقة مكتوبة من إدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي المختصة.

يجوز للجنة المشار إليها فى هذه المادة الإعفاء من بعض الشروط المبينة بالبندين(الثاني والرابع)، طبقا لما يسفر عنه البحث الاجتماعي.

الأوراق المطلوبة للاحتضان

ولم تغفل مؤسسة الاحتضان في مصر، الإشارة إلى الأوراق المطلوبة من الزوجين، أو الأم غير المتزوجة، حال رغبتهما في احتضان طفل، والتي جاءت على النحو التالي:

١- صورة من الرقم القومي.

٢- فيش وتشبيه للزوجين أو للأم لو غير متزوجة.

٣- صور شهادات التخرج.

٤- خطاب من جهة العمل أو إثبات دخل شهري.

٥- تحليل فيرس c ،b.

٦- وجود ضامن للتوقيع كشهود علي العقد (القائم بين مديرية التضامن والأسرة).

٧- عقد الشقه إيجار أو تمليك.

٨- صورة من وصل الكهرباء، الغاز.

٩- صور من شهادات الأولاد في حالة وجود أولاد بيولوجين للأسرة.

10- قسيمة الزواج، وتقدم الأوراق، والاتفاق على زيارة في المنزل لعمل بحث اجتماعي، والتأكد من الأوراق ومن القرار.