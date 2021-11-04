مايان السيد بعد أزمة صورها: «عمري ما اتعرضت للإهانة والتنمر ده قبل كدة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لم تكتف الفنانة مايان السيد، بتغريدتها صباح اليوم، حول الانتقادات والسخرية التي تتعرض لها بسبب أوضاع تصويرها، ورفعها الدائم لذراعها، إذ ردت مُجددًا عبر مقطع مصور من خلال خاصية القصص المصورة «ستوري» على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مؤكدة أن ماحدث لها من تنمر وسخرية هو المرة الأولى التي تتعرض لها لمثل هذا الموقف، وإن الأمر لم يكن هين عليها على الإطلاق.

وظهرت الفنانة الشابة، مايان السيد، خلال المقطع، داخل سيارتها، قائلة: «أول مرة اتعرض للتنمر والإهانة دي، اللي بيتنمر ده بيأذي مشاعر إنسان من غير مايفكر، حتى لو أنا حد معروف مش مسموح ولا ينفع تتنمروا بالشكل ده، كان لازم أرد ومش هتكلم في الموضوع ده تاني خلاص».

مايان السيد ترد على انتقادات صورها

وكانت الفنانة مايان السيد، اثارت جدلاً واسعًا على السوشيال ميديا، بعد تدويناتها الأخيرة بشأن تحرش البعض بجزء من جسدها وهو «باطها»، مؤكدة أن هذا الأمر غريب بالنسبة لها، خاصة أن الانتقادات جاءت لها عن طريقة تصويرها خلال جلسات التصوير الأخيرة.

مايان السيد تخرج عن صمتها وترد على منتقديها

وعبرت مايان السيد عن غضبها من الانتقادات، مدونة عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة «تويتر»: «أنا حرة ارفع دراعي انزل دراعي، مليش دعوة بتفكيركوا الجنسي بـ باطي ربنا يشفي»، وتوالت عليها التعليقات من الجمهور ما بين الانتقاد والتأييد.

معلومات عن مايان السيد

درست المسرح والسينما في الجامعة الأمريكية.

استكملت مايان السيد دراستها للفن بعمل ورش تمثيل كثيرة لتنمي موهبتها.

تشارك في أعمال فنية منذ الصغر في المدرسة، وكذلك المسارح.

شاركت عام 2016 في مسلسل أبو البنات، كما شاركت في مسلسل المغني عام 2017.

لمع نجمها بقوة خلال مسلسلات رمضان 2021، في «لعبة نيوتن»

اندلعت العديد من الشائعات حول علاقتها بالفنان خالد أنور وخطبتها له، عقب مشاركتهم في مسلسل «كأنه إمبارح».

شاركت في العديد من الأعمال الفنية، على رأسها «أبو البنات 2016»، و«المغني 2016»، و«ظل الرئيس 2017»، و«الأب الروحي 2017»، و«الأب الروحي الجزء الثاني 2018»، و«كأنه إمبارح 2018»، و«فكرة بمليون جنيه 2019»، و«زودياك 2019»، و«هجمة مرتدة 2021»، و«حرب أهلية 2021»، و«لعبة نيوتن 2021»، ومن بين الأفلام، «حرب كرموز 2018»، و«بنات ثانوي 2020».