طرق التعامل في اللقاء الأول مع الحبيب.. «بلاش مبالغة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في أول مقابلة بين الرجل والمرأة يحاول الطرفين جذب بعضهما البعض، وتحقيق الإبهار الذي يساعد على لفت الانتباه للطرف الآخر، وهناك بعض الخطوات التي تساعد على تحقيق ذلك منها، كما ذكرتها رضوى الشربيني، في برنامج «هي وبس».

طرق التعامل في اللقاء الأول

- عدم لفت الانتباه عن طريق التحدث كثيرا «اسمعي اكتر ما بتتكلمي».

- الكلام بهدوء والثقة في النفس والأداء.

- المظهر، الملابس يجب أن تكون انيقة ولكن غير مبالغة.

- الابتعاد عن استخفاف الدم.

- ابعاد الحديث عن الانجازات.

- الابتعاد عن الأسئلة المحرجة في المقابلة الأولى.

نصائح تساعد على جذب الرجل

الاعتماد على الصراحة وتجنب الكذب.

التصرف على الطبيعة.

الالتزام بقواعد الاتيكيت.

الاعتناء بالمظهر الخارجي.

الابتعاد عن استخدام الهاتف المحمول.

إعطاء الاهتمام

على المرأة إعطاء الرجل الاهتمام، ولا مانع من بعض المجاملات اللطيفة التي تظهر الإعجاب، ويمكن رسم الابتسام على الوجه والابتعاد عن التجهم.

إظهار الود

على الفتاة محاولة إظهار الود، فلن ينجذب الرجل للمرأة إلا من خلال ملامحها، لذلك حاولي رسم الابتسامة، وأن تكوني ودودة في التعامل، مما يساعد الرجل في فتح حوار.

رسم الضحكة

رسم الضحكة على الوجه، والضحك على أمور مثيرة للاهتمام يساعد الرجل على إدراك إنكِ شخصية مرحة تبتعد شخصيتك عن الكآبة.

الثقة بالنفس

من أهم خطوات جذب الرجل أن يشعر أنه مع فتاة واثقة من نفسها طوال الوقت، مما يساعد في جذب انتباه الرجل.