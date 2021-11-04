الامارات | ورقة في معرض الشارقة بـ 501 ألف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن ورقة في معرض الشارقة بـ 501 ألف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت مكتبة بريطانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب بصفحة واحدة من أول نسخة مطبوعة في العالم من الكتاب المقدس، ويبلغ سعر الورقة 100 ألف جنيه إسترليني (501 ألف درهم)، والتي تعد أغلى ورقة في المعرض.

وشاركت مكتبة «بيتر هارينتون» Peter Harrington في المعرض الذي يستمر حتى الـ13 من نوفمبر الجاري، في مركز إكسبو الشارقة، بمجموعة من الكتب النادرة، التي راوحت أسعارها ما بين 575 ألف جنيه إسترليني (مليونين و880 ألفاً و750 درهماً) لنسخة واحدة من كتاب «كارل ماركس»، موقع عليها بخط يده، و3250 جنيهاً إسترلينياً (16 ألفاً و282 درهماً)، وهي نسخة لخريطة نهر النيل.

وعرضت المكتبة مجموعة من مخطوطات الكتب العربية النادرة، منها كتاب «الفلاحة» لابن العوام، الذي جاء سعره بـ10 آلاف جنيه إسترليني، وكتاب عن حياة الرسول، لإسماعيل أبوالفدا 8750 جنيهاً إسترلينياً.

فيما عرضت شركة انليبرس، ومقرها النمسا، عملين فنيين أصليين لبابلو بيكاسو، رسمهما باليد، وعليهما توقيعه، مع 29 عملاً آخر بالطبيعة ومن دون توقيعه، بقيمة 450 ألف يورو (مليون وتسعمائة ألف وثمانية دراهم).

وقال مدير فرع شركة انليبرس في الشارقة، ياسر رعد، إن «معرض الشارقة الدولي للكتاب فرصة كبيرة لعرض الكتب القديمة والمخطوطات التي يندر وجودها، التي تثري ثقافة القارئ، وتقدم له حقبة من الزمن بخط كتّاب عاشوا هذه الحقبة، وكانوا جزءاً من تاريخها». ويبحث الكثير من متابعي جديد إصدارات دور النشر العربية والأجنبية عن منصة تتيح لهم الوصول إلى الكتب، من دون عراقيل، وهذا ما يجدونه في المعرض، على مستوى الإصدارات، وما ينتجه العالم من مؤلفات.

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