الامارات | يركن سيارته بمنتصف طريق سريع لأداء الصلاة.. فيديو

شكرا لقرائتكم خبر عن يركن سيارته بمنتصف طريق سريع لأداء الصلاة.. فيديو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لأحد الأشخاص وقد قام بصف سيارته بالعرض في عرض الطريق، وذلك لآداء صلاة المغرب على أحد الطرق السريعة في دولة الكويت.

وقد أثارت الواقعة الكثير من التعليقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما بين منتقد ومندهش من الواقعة، وبين من يحاول اختلاق أي عذر للسائق.

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