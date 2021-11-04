7 أمراض يصاب بها الطفل في الشتاء.. وطرق علاجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يعاني الكثير من الأمهات طوال فصل الشتاء من مرض أطفالهم وكثرة الذهاب إلى الطبيب، لذا يجب معرفة هذه الأمراض واستشارة الطبيب قبل قدوم فصل الشتاء.

ونستعرض لكم في التقرير التالي أبرز الأمراض التي يصاب بها الأطفال في الشتاء، وفق ما أوضح الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365".

الأمراض:

نزلات البرد والأنفلونزا.

التهابات الجيوب الأنفية.

التهابات البلعوم.

التهابات الحلق.

التهابات القصبة والشعب الهوائية.

التهاب الرئتين.

التهاب الأذنين.

نصائح لتجنب للإصابة بالأمراض في الشتاء:

تجنب الإفراط في إعطاء الطفل المضادات الحيوية.

الارتفاع المفاجئ في درجات الحرارة من علامات الخطيرة ويجب على الأم استشارة الطبيب فورا.

التشنجات الحرارية للأطفال.

وضع الكمادات للأطفال عند ارتفاع درجة الحرارة.

الحفاظ على تهوية المنزل جيدا.

ارتداء الملابس المناسبة لدرجة حرارة الجسم.

اعتياد الطفل على الالتزام بالقواعد الصحية عند الإصابة بالكحة أو السعال لمنع انتشار العدوى للآخرين.

تجنب الاختلاط بين الأطفال.

الابتعاد عن تناول الماء البارد.

الحرص على تناول الفواكه يوميا.

الحرص على تناول طبق من السلطة مع كل وجبة يوميا.

تجنب التدخين داخل المنزل.

يجب تناول الماء والسوائل يوميا.

العلاج:

يمكن أن تكون العدوى بكتيرية أو فيروسية، وإذا كانت العدوى بكتيرية فلا يناسب علاجها تناول أي مضاد حيوي، وذلك لأن لكل عدوى بكتيرية المضاد الحيوي المناسب لها

أما إذا كانت العدوى فيروسية، فعلاجها يتم من خلال تناول مضادات فيروسية مناسبة لها.

وبالنسبة للعلاجات على مستوى المنزل تشمل الراحة وتناول السوائل الدافئة والتغذية الجيدة.

ويمكن إعطاء الطفل الباراسيتامول كمادة خافضة للحرارة، ولكن إذا كانت الأعراض أكثر حدة يجب استشارة الطبيب فورا.