حفاظا على صحتك.. كم مرة يجب عليك تغيير ملاءة السرير؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال

نقضي الكثير من الوقت على الأسرّة، وما لا نتوقعه هو أن السرير مصدر راحتنا يمكنه أن يتحول بسرعة شديدة للغاية إلى ملجأ للجراثيم المختلفة من البكتيريا والفطريات.

ويحدث ذلك عن ترك الملاءات على السرير دون تغييرها، وهذا الأمر يؤدي إلى الإصابة بالأمراض المختلفة، ونعرض لكم كل الطرق الصحيحة لتغيير الملاءة وفق لما ورد في موقع "healthline".

كم مرة في الأسبوع يجب أن تغيير فيها الملاءات؟

وفقًا للعديد من الدراسات، فإن 91 بالمائة من الأشخاص يغيرون ملاءاتهم كل أسبوعين، على الرغم من أن هذه قاعدة عامة شائعة، يوصي العديد من الخبراء بالغسيل الأسبوعي، وذلك لأنه يمكن أن تتراكم فيها الكثير من الأشياء التي لا يمكنك رؤيتها بالعين المجردة، الآلاف من خلايا الجلد الميتة، وعث الغبار، والبكتيريا والفطريات الضارة.

ما هي الحالات التي تتطلب غسلًا متكررًا:

يجب أن تغسل ملاءاتك كثيرًا إذا كان:

- لديك حساسية أو ربو وحساسية للغبار.

- لديك عدوى أو آفة تلامس الشراشف أو الوسائد.

- تتعرق بشكل مفرط.

- حيوانك الأليف ينام في سريرك

- تأكل في السرير

- تذهب إلى الفراش دون الاستحمام

ما الأضرار المحتملة التي تحدث إذا لم تغسلها؟

عدم غسل الملاءات بانتظام يعرضك للفطريات والبكتيريا ووبر الحيوانات التي توجد عادة على الملاءات وأغطية الفراش الأخرى، وتشمل الأشياء الأخرى الموجودة على الملاءات إفرازات الجسم والعرق وخلايا الجلد.

هذا لن يجعلك بالضرورة مريضا، ولكن يسبب لك العديد من الأمراض الجلدية، فيؤدي إلى حدوث الإكزيما لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة أو يسبب التهاب الجلد التماسي.

ويمكن للأشخاص المصابين بالربو والحساسية إثارة الأعراض أو تفاقمها عن طريق النوم على ملاءات متسخة، وفي أقل الحالات يمكن أن تعاني من انسداد الأنف والعطس بعد ليلة نوم إذا لم تكن ملاءاتك نظيفة.

ما أفضل طريقة لغسل الملاءات؟

يوصى بغسل الملاءات وأغطية الأسرة الأخرى بالماء الساخن، اقرأ تعليمات العناية الموجودة على الملصق واغسل الملاءات في أعلى درجة حرارة موصى بها، كلما زادت سخونة الماء، زادت البكتيريا والمواد المسببة للحساسية التي تزيلها.

كيف تحافظ على نظافة الملاءات بين الغسلات؟

يمكنك الحفاظ على نظافة ملاءاتك بين الغسيل والمساعدة في الحفاظ عليها من خلال:

- الاستحمام قبل النوم

- تجنب القيلولة بعد جلسة الصالة الرياضية المليئة بالعرق.

- إزالة المكياج قبل النوم

- تجنب وضع المستحضرات أو الكريمات أو الزيوت

قبل النوم مباشرة.

- لا تأكل أو تشرب في السرير

- إبعاد حيواناتك الأليفة عن ملاءاتك

- إزالة الأوساخ والأتربة من قدميك أو جواربك قبل الصعود إلى السرير.