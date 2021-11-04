بعد جريمة الإسماعيلية.. تأثير المخدرات على الأشخاص وجرائمها بحسب كل نوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

قد يأتي أمامك خبرًا بتخلص ابن من أمه أو قتل زوج لزوجته، بسبب إدمان المخدرات، ولعل آخر تلك الحوادث البشعة التي هزت الرأي العام عقب وقوعها الاثنين الماضي، بعدما أقدم شخص بوضح النهار في أحد شوارع محافظة الإسماعيلية المكتظة بالمارة، على قتل رجل تخطى عمره الخمسين، بوحشية وسط مسمع ونظر المارة.

وزادت الجريمة وحشية بعد أن فعل الجاني فعلته ولم يكتف بالقتل، بل مثّل بالجثة، وفصل الرأس عن الجسم، ليتجول بها بالشارع، ممسكها بيد وباليد الأخرى الساطور الذي استعمله في الذبح، ما جعل المارة وسكان المنطقة في حالة من الذهول.

وكانت أعلنت النيابة العامة أمس الأربعاء، أنها توصلت إلى أن المتهم اعتاد تعاطي المواد المخدرة، وأنه تناولها قبل وقوع الجريمة بساعات، ولعل بشاعة هذا الحادث، وتكرار وقائع مشابهة يكشف حجم الكارثة التي يتسبب فيها إدمان المخدرات.

- تأثير المخدرات على سلوكيات الفرد

في هذا الصدد تقول الدكتورة إيمان عبدالله، طبيبة علم النفس، إن المخدرات تتسبب في سلوك عنيف، قد يؤدي إلى القتل والسرقة والجرائم العائلية، خاصة وأنها تؤثر على المراكز المتحكمة في شخصية الفرد، حيث تفرض علية سلوكيات عنيفة.

وأوضحت في لايف على صفحة "الخليج 365" بـ"فيسبوك"، أن المواد المخدرة كانت في السابق تصنع من مواد طبيعية كـ"الحشيش"، لكن الآن أصبحت مخلطة، وهي تسبب مشاكل تصل إلى حد تدمير كل خلايا المخ، ما يجعل المتعاطي يرتكب جرائم حوادث أو اغتصاب وقتل.

وأشارت إلى أن مخدر الشابو من أخطر أنواع المخدرات لأنه يُتلف الموصلات العصبية للمخ، والتي من دورها أن تجعل الشخص يسيطر على أفعاله وقدرته على اتخاذ القرارات، والتفرقة بين ما هو صحيح أو خطأ، متابعة "متعاطي الشابو يكون مُغيبا ويشعر أن لديه قوة وشجاعة وعدم تأنيب ضمير".

-شكل الجريمة حسب نوع المخدر

وأوضحت أن نوع المخدر يحدد شكل الجريمة، فعلى سبيل المثال الحشيش غير الطبيعي "المُخلق" يؤثر على الإدراك والتفكير، ومن يتعاطاه يرتكب جرائم الاغتصاب فممكن أن يغتصب أحد أفراد أسرته أو صغار السن.

وعن من يتناول الترامادول، فأشارت إلى أن متعاطي الترامادول يرتكب أيضًا جرائم اغتصاب لأحد أكبر منه سنًا، أما الشابو الذي يعد أخطرهم لأنه "مخلق" فهو يوقف التفكير المنطقي والرؤية الإيجابية والتحكم في القرارات، ويكون له نفس أعراض الاضرابات النفسية من انفصام ووسواس قهري ويفقد العقل تحكمه وسيطرته.

وأكدت أن أعراض تناول المخدرات تشبه الاضطرابات النفسية، لأنها تخلق نوع من الضلالات، كأن يرى ويسمع أشياء غير موجودة سوى في خياله فقط، ليعيش جو من الأكشن يدفعه لارتكاب الجرائم.

-أنواع المخدرات وعلاقتها بالجرائم

وكان الدكتور محمد مصطفى، خبير السموم والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي، مستشار صندوق علاج ومكافحة الإدمان، أكد أن الجريمة مرتبطة بشكل كبير بالإدمان، قائلًا في تصريحات عبر بث مباشر على الصفحة الرسمية للصندوق، إن المخدرات تلعب دور البطولة في العنف الأسري، مشيرا إلى أن 86% من الجرائم غير المبررة مثل قتل شخص دون ذنب، أو إحراق شخص لمنزله، تقع بسبب المخدرات، موضحا أن 58% من جرائم هتك العرض تتم بسبب الحشيش لأنه مادة مهلوسة، و55% من جرائم السرقة بالإكراه تقد بسبب نفس المخدر.

وأكد أن 36% من جرائم الانتحار لها علاقة بالأدوية والعقاقير الصيدلانية، و63% من جرائم الاغتصاب لها علاقة بالعقاقير الدوائية، لافتا إلى أن المخدرات قد تتسبب في جرائم لأقرب الأشخاص المحيطين، و70 % من حوادث الغرق تكون المخدرات سببا بها أيضا بسبب عدم الاتزان.