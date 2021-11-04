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رجل يفقد زوجته في 5 ثوان.. هوس «السيلفي» ينهي مغامرة جبلية باختفاء مرعب

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عارضة الأزياء قبل وفاتها

لحظات سعادة عاشتها سيدة، رفقة زوجها أثناء قضائهما رحلة تسلق لإحدى القمم الجبلية، لكنها لم تدرك أنها مجرد مغامرة لحظية مميتة، تفارق بعدها الحياة بصورة أبدية، حيث لقيت مصرعها خلال التقاطها بعض الصور للمنحدر المرتفع.

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مغامرة مميتة أعلى منحدر لوكسمبورج

منذ أيام أقدمت الزوجة التي تدعى زوي سنوكس، البالغة من العمر 33 عامًا، وتعمل عارضة أزياء، على خوض بمغامرة شيقة مع زوجها من فوق قمة منحدر لوكسمبورج الشهير، على ارتفاع 1400 متر، عن سطح الأرض، في تمام الساعة 9 صباحًا يوم 2 نوفمبر الجاري، بحسب صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.

سقوط مفاجئ وصدمة

لم تدم لحظات الاستمتاع بالرحلة طويلًا، إذ اقتربت الزوجة الثلاثينية من حافة منحدر لوكسمبورج، لالتقاط الصور الشخصية والجمالية للموقع الطبيعي الخلاب، وفي ظهرها كان يقف زوجها الذي التفت عنها لمدة 5 ثواني فقط، لكنه فوجئ بعدم وجود زوجته خلفه، ما سبب له صدمة وذعر كبيرين لثواني معدودة، مرت عليه كأعوام طويلة.

وخلال تصريحاته الإعلامية يقول الزوج: «أدرت ظهري لأقل من 5 ثواني فقط، حيث كانت زوي، قد اقتربت من حافة المنحدر الجبلي، لالتقاط بعض الصور الرائعة له، لكني بعد التفافي مجددًا نحوها، لم أجدها، ما أصابني بالصدمة وعدم تصديق المشهد أمامي، فإنني لم أسمع صراخًا، أو أي صوت قبل سقوطها، فقط رأيت بعض الغبار الطفيف».

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وأضاف أن زوجته، سقطت من الارتفاع العالي، ومن ثم سارع بالاتصال بخدمات الطوارئ، لكن لم تكن هناك إشارة شبكة عند مكان وجودهما، وعندما وصل إليهم بعد عدة محاولات، لم يتمكنوا من فهمه، بسبب بكائه وصرخاته الهيستيرية.

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سقوط في النهر

قالت التحقيقات، إن الزوجة قد سقطت في جرف نهر «أورث»، وتم إحضار مجموعة من الغواصين وطائرة هيليكوبتر للبحث عنها، وعثر على جثتها في وقت لاحق.

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MO Nasa

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