ارتفاع ضغط الدم الأساسي والثانوي.. ما الفرق بينهما؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشاكل الصحية التي تحدث للعديد منا، ويمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وقد تتحول إلى الوفاة إذا تُركت دون علاج، في هذه الحالة، يعمل القلب بجهد أكبر لضخ الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

وهناك نوعان من ارتفاع ضغط الدم، وتختلف أعراضهما عن بعضهما البعض - الأولية والثانوية، فما الفارق بينها؟

ارتفاع ضغط الدم الأساسي

يمثل ارتفاع ضغط الدم الأولي 95 في المائة من إجمالي الحالات ويتم تشخيصه في الغالب عند البالغين، وفقا لموقع timesofindia.

ويمكن أن تؤدي عدة عوامل إلى ارتفاع ضغط الدم الأساسي، ولكن السبب الدقيق غير معروف حتى الآن، حسب البحث، يُعتقد أنه مزيج من الوراثة وعادات نمط الحياة وإدارة الوزن وعادات التدخين ونمط الحياة المستقرة ومستوى التوتر، نظرًا لأن سبب تطور ارتفاع ضغط الدم الأساسي غير معروف، فمن الضروري إجراء فحص دوري له.

ارتفاع ضغط الدم الثانوي

ينتج عن حالة طبية أخرى تؤثر في الغالب على الكلى أو الشرايين أو القلب أو نظام الغدد الصماء، تشمل الأسباب الأخرى انسداد مجرى الهواء أثناء النوم، وأورام الغدد الكظرية، والتشوهات الهرمونية، والإفراط في تناول الملح أو الكحول.

ويمكن أيضًا تشخيص ارتفاع ضغط الدم الثانوي أثناء الحمل، على عكس الأساسي، ويمكن السيطرة على الأول بسهولة، إذ يمثل فقط 5 إلى 10 في المائة من إجمالي حالات ارتفاع ضغط الدم وهو منتشر بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 40 عامًا.

الأعراض

لا يظهر ارتفاع ضغط الدم الأساسي والثانوي أي أعراض في معظم الحالات، حتى لو وصل مستوى ضغط الدم إلى أعلى علامة، فقد يكون من الصعب تحديد العلامات دون مساعدة خبير طبي، في بعض الحالات، قد يعاني الشخص من صداع متكرر وإرهاق ومشكلة في الرؤية وضيق في التنفس، ولكن قد تكون هناك بعض المؤشرات التي تدل على إصابتك بارتفاع ضغط الدم الثانوي.

إذا كان ضغط الدم لديك لا يستجيب للأدوية، فقد استجاب لها من قبل

ضغط دمك مرتفع للغاية

لا يوجد تاريخ عائلي لارتفاع ضغط الدم

عدم زيادة الوزن أو السمنة

ظهور مفاجئ لارتفاع ضغط الدم قبل سن 30 أو بعد 55

أنواع أخرى من ارتفاع ضغط الدم

بصرف النظر عن هذين النوعين الأساسيين من ارتفاع ضغط الدم، هناك بعض الأنواع الفرعية التي تتناسب مع فئتي ارتفاع ضغط الدم الأولي أو الثانوي، قد تشمل:

ارتفاع ضغط الدم المقاوم: يصعب السيطرة على هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم وقد يتطلب عدة أدوية، يسمى ارتفاع ضغط الدم بالمقاومة عندما يظل ضغط الدم أعلى من مستوى العلاج.

ارتفاع ضغط الدم الخبيث: يعتبر تشخيص هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم حالة طارئة بشكل عام، يستخدم المصطلح لوصف ارتفاع ضغط الدم الذي يمكن أن يتلف أعضائك.

ارتفاع ضغط الدم المنعزل: هذا النوع من ارتفاع ضغط الدم أكثر شيوعًا بين كبار السن، في هذا، يكون ضغط الدم الانقباضي أعلى من 140 ملم زئبق وضغط الدم الانبساطي أقل من 90 ملم زئبق.

كيف تقيس ارتفاع ضغط الدم؟

تعكس آلة مراقبة ضغط الدم رقمين - الانقباضي (الرقم العلوي) والانبساطي (الرقم السفلي).

الرقم العلوي لضغط الدم عند انقباض القلب والرقم السفلي للضغط عندما تسترخي عضلات القلب.

يُقاس مستوى ضغط الدم بالمليمترات الزئبقية (مم زئبق) ويصنف على النحو التالي:

انخفاض ضغط الدم: الضغط الانقباضي أقل من 90 ملم زئبق أو الانبساطي أقل من 60 ملم زئبق.

الطبيعي: الانقباضي أقل من 120 والانبساطي أقل من 80 ملم زئبق.

ارتفاع ضغط الدم: الانقباضي فوق 120 ملم زئبق أو الانبساطي فوق 80 ملم زئبق.