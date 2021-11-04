فقدت 10 كيلو في 10 أيام.. فتاة تحذر من "كارثة" تعرضت لها بسبب أقراص سد الشهية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

حذرت فتاة من تناول أقراص سد الشهية لفقدان الوزن، بعد أن خسرت 10 كليو في 10 أيام، مؤكدة: "الرجيم دمرلي صحتي".

وأعربت الفتاة التي تدعى روان أحمد عبر جروب "Health Keepers" على "فيسبوك، عن ندمها الشديد لما حدث لها، بعد أن نشرت صورتين لها إحداها وكان وزنها 68 كيلو والثانية 58 كيلو بعد فقدان الوزن.

وقالت روان في المنشور الذي حصد تفاعل كبير، بين أعضاء الجروب الذي يضم أكثر من 3 ملايين شخص، إنها كانت تشعر بالضيق من "ديفو" (عيب) في جسدها فقط، فهي لا تعاني من الوزن الزائد، ولكن كانت تسعى للكمال و"الكمال لله وحده"، على حد قولها.

وتضيف: "بعيداً عن الأنيميا وإني كل ما أقف الدنيا تلف بيا، أنا عملت حاجه دمرت بيها نفسي وصحتي وأرجوكم أوعوا تعملوها، خدت برشام سد الشهيه (بدون ذكر اسمه) لإني مش هبقي سبب إن ده يحصل لحد غيري".

وتابعت: "الحقيقة إنه لخبطلي نظام جسمي تماما، كان وظيفته إنه بيلعب في الجهاز العصبي للجسم عشان يبعت إشارات الشبع للمخ فمتجوعش، وده كان بيحصل، أنا فعلا مكنتش بجوع، أنا كنت بخس، بس مكنتش بنام أبدا غير ساعتين بالكتير ، ومكنتش بدخل الحمام! وفكرت إن ده عرض وأول ما هخلص الكورس الدنيا هترجع طبيعي، بس اللي حصل مش كدا خالص".

10 أيام من الألم

واستطردت: "وسط الكورس (كان مدته 10 أيام) كنت بحس بوجع في الكلى اليمين عندي بس مدققتش برده.. المهم الكورس خلص وخسينا والدنيا تمام، طيب انا مبدخلش الحمام ليه؟، يوم والتاني يعدوا ومفيش حاجه، ألم رهيب في الكلى والقولون، بموت بالبطئ، ضيق في التنفس طول الوقت، فرحت كشفت، الدكتور قالي (كسل في القولون) القولون معتش بيشتغل!، وده أثر على المعدة بسبب بقاء الأكل فيها فترة طويلة (التهاب في جدار المعدة)، والكلي اتدمرت عندي (قصور في عمل الكلى)".

متغلطوش غلطتي

وختمت: "حتى الآن بتابع مع الدكتور وفي العلاج ولكن بدون نتيجه، أنا ممنوعة من 90% من الأكل، ببص عليهم في البيت ومقدرش أمد إيدي آخد حاجه، الاكل اللي رفضته زمان بمزاجي بتمنع منه دلوقتي غصب عني، حسيت بقيمة كل حاجه اتنططت عليها زمان، نفسي أخف وابقي بخير"، متابعة: "ادعولي ارجع حتى نص ما كنت زمان بدون أمراض أو ألم.. ومتغلطوش غلطتي".

يجب المتابعة مع طبيب

وشدد موقع "webmd" المعني بالصحة، على ضرورة المتابعة مع طبيب قبل الحصول على وصفة طبية لأدوية إنقاص الوزن، لمعرفة تاريخك الطبي، وما إذا كنت تعاني من أي حساسية أو حالات مرضية أخرى.

وحذر الموقع من أن هناك آثار جانبية لأقراص سد الشهية بشكل عام ومنها: تقلصات في البطن والإمساك والتقيؤ والتعب وخز اليدين والقدمين والدوخة وتغير حاسة التذوق والأرق والإمساك وجفاف الفم.وتشمل الآثار الجانبية الخطيرة معدل ضربات القلب الأسرع، والأفكار أو الأفعال الانتحارية، ومشاكل العين التي قد تؤدي إلى فقدان البصر بشكل دائم إذا لم يتم علاجها، بالإضافة إلى مشاكل في الكلى وغيرها، ولذا يجب المتابعة مع الطبيب.