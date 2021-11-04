تفاصيل أول ملتقى لتوظيف السيدات بمصر.. ينطلق 13 نوفمبر ولجميع المؤهلات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حدث فريد من نوعه، يهتم بالمرأة المصرية، وحقها في الحصول على وظيفة توفر حياة كريمة لها ولأسرتها، إذ تسعى منصة «شغلني» الإلكترونية إلى تحقيق تلك الغاية، من خلال تنظيم أول ملتقى توظيف السيدات في مصر، ستتاح من خلاله فرص عمل موثوقة في كبرى الشركات.

دعم أول ملتقى لتوظيف السيدات في مصر

دعم رجل الأعمال نجيب ساويرس، الملقتى عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ نشر تغريدة يروي فيها كواليس الحدث، كتب فيها: «شغلني هتنظم أول ملتقى توظيف مخصص للسيدات في مصر، وهتجمع فيه فرص عمل موثوقة من أكبر الشركات»، مشيرا إلى موعد بدء الملتقى والمكان المحدد، حتى تستطع الفتيات والسيدات، من التسجيل به: «الملتقى يوم السبت 13 نوفمبر، من 9 صباحا، حتى 6 مساء، بمبنى الجريك كامپس بالتحرير».

مؤهلات وظائف ملتقى «شغلني»

خلال التغريدة دونها نجيب ساويرس، بخصوص أول ملتقى لتوظيف السيدات في مصر، وضع استمارة اشتراك الشركات في الملتقى الوظيفي، التي تضمن وظائف لجميع المؤهلات، خاصة ذوي المؤهلات المتوسطة وذوي القدرات الخاصة، إذ شملت البيانات المطلوبة: الإيميل والاسم ورقم الهاتف واسم الشركة واسم مندوب الشركة.

منصة شغلني

تصنف منصة «شغلني» الإلكترونية، على أنها وجهة رئيسية للباحثين عن فرص عمل، من جميع التخصصات والمؤهلات العلمية، خاصةً حاملي المؤهلات المتوسطة والفنية وذوي الإعاقة، إذ تمكنهم من إنشاء حسابات خاصة بهم، يعرضون من خلالها مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، للحصول على فرص عمل مباشرة من الشركات.

وشرح عمر خليفة، الرئيس التنفيذي لمنصة «شغلني»، في بيان، طبيعة الملتقى، موضحا أنه يعتبر فرصة للمرأة المصرية، لتسهيل وصولها إلى المؤسسات والشركات، والحصول على وظيفة مناسبة، مما يساعد على تمكين المرأة ودمجها في سوق العمل، بشكل أكبر لتعزيز النمو الاقتصادي في مصر، وتوفير حياة كريمة للسيدات.