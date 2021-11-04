بالجبنة والشوكولاتة.. طرق مختلفة لتحضير العجائن في وجبة إفطار طفلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلال إعداد وجبة الإفطار، عادة ما تبحث الأمهات عن تقديم كل ما هو شهي لأطفالهن، في الصباح الباكر، من معجنات خفيفة وغيرها، من الوجبات الأخرى المغذية، سهلة التحضير.

ونستعرض مجموعة من الطرق البسيطة لتجهيز المعجنات داخل منزلك، بحسب وصفات الشيف نجلاء الشرشابي، ببرنامجها «على قد الإيد»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

عجينة باللحمة

مقادير عمل العجينة باللحمة

٣ أكواب دقيق.

½ كوب سمنة.

لبن للعجن.

رشة ملح.

رشة سكر.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

ملعقة كبير خميرة فورية.

الحشو

لحمة مفرومة.

بصل مفروم.

بهارات.

زيت.

ملح وفلفل أسود.

فلفل رومي مفروم.

جبنة رومي مبشورة.

جبنة موتزاريلا مبشورة.

طريقة تحضير العجينة باللحمة

في العجان يخلط الدقيق مع السمنة واللبن والملح والسكر والبيكينج باودر والخميرة، وتترك لتتخمر.

الحشوة:

يشوح البصل والثوم في الزيت.

يضاف الطماطم والفلفل الرومي ويشوح.

ثم يرفع من على النار.

ثم تضاف اللحمة والفلفل والملح والبهارات ويخلطوا قليلا.

تضاف الجبنة ويخلط.

تفرد العجينة وتقطع حسب الرغبة.

تفرد عليها طبقة من الحشوة.

تدخل الفرن حتى تمام الطهي، وتقدم ساخنة.

عجينة بالشيكولاتة القابلة للدهن

مقادير عمل العجينة بالشيكولاتة القابلة للدهن

½ كوب لبن.

3 بيضات.

ثلث كوب سكر.

½ كوب زبدة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

3 أكواب دقيق.

4 ملاعق صغيرة خميرة.

شيكولاتة قابلة للدهن.

طريقة تحضير العجينة بالشيكولاتة القابلة للدهن

تخلط الخميرة واللبن الدافئ وقليل من السكر، ويقلبوا، ثم يتركوا لمدة 5 دقائق، حتى تتكون فقاعات.

يضاف الدقيق والسكر والبيض، ثم تضاف الزبدة تدريجيا مع العجن، وتغطى وتترك لتختمر، حتى يتضاعف حجمها.

تقسم إلى 3 قطع، ثم تفرد بتعفيرة دقيق على ورق زبدة إلى سمك رفيع، ثم تقطع بقطاعة دائرية كبيرة.

تفرد الشيكولاتة القابلة للدهن على أول قطعة من العجين، ثم تضاف الطبقة الثانية من العجينة، وتكرر الخطوات مرة أخرى.

توضع الطبقة الرابعة بدون شيكولاتة، ثم توضع بولة صغيرة في منتصف العجين مع الضغط.

تقطع الأطراف إلى 4، ثم كل ربع إلى 4، ويلف كل طرفين من العجين عكس الآخر، ثم يلصق كل طرفين ببعض.

تترك لتختمر مرة أخرى، ثم تخبز على 200 درجة، لمدة 15-20 دقيقة، ثم تقدم.

عجينة بالجبنة والبسطرمة

مقادير عمل العجينة بالجبنة والبسطرمة

العجينة:

كيلو دقيق.

20 جرام خميرة.

30 جرام سكر.

10 جرامات ملح.

ماء حسب الحاجة.

15 مل زيت زيتون.

3 علب زبادى صغير.

ملعقة كبيرة جنين قمح.

ملعقة كبيرة بذر الكتان.

بيض.

معجون طماطم.

الحشو:

جبنة روكفورد.

جبنة موتزاريلا.

جبنة بارميزان.

جبنة شيدر.

بسطرمة.

طريقة تحضير العجينة بالجبنة والبسطرمة