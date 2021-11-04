رسائل عيد الحب المصري 2021: كل عام وأنتِ مصدر النور لقلبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تتنوع رسائل الاحتفال بعيد الحب بين المحبين والأزواج والمخطوبين، إذ يحاول كل طرف التعبير عن مشاعره للآخر، من خلال المكالمات والرسائل النصية سواء عبر الهاتف أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وبدأ الكثيرين منذ الساعات الماضية في البحث عن الكلمات والرسائل التي يمكن استخدامها للتعبير عن مشاعر الحب بينهما، بالتزامن مع عيد الحب المصري2021، اليوم 4 نوفمبر.

ويجد البعض أحيانا صعوبة في التعبير عن مشاعره للطرف الآخر، ما يجعلهم يبحثون عن رسائل وكلمات يمكن الاستعانة بها، للاحتفال بهذه المناسبة، من خلال آلاف الرسائل والمنشورات التي يدونها البعض عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

رسائل عيد الحب المصري 2021

ودون أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا ليحتفل بعيد الحب، متحدثا عن علاقته بزوجته وحبه الكبير لها، والذي حاز على تفاعل كبير من الأشخاص، إذ قال: «لو سألوني يوماً إلى متى ستبقى معلّقًا بزوجتك؟ سيكون جوابي لا أدري، لأنّني لا أعلم أيهما أطول دائماً أم إلى الأبد.. كل عام وأنت لقلبي مصدر النور، وكل عام وأنت لروحي مصدر الفرح، وكل عام وأنا أجمع كلمات الحب لكي أصنع منها قلادة أهديك إياها، وبمشاعر خالية من التزييف أقول لك: كل عام وآمالك وأمانيك تتحقق، وكل عام وأنت أغلى ما في الحياة يا كل الحياة».

فيما كتب آخر معبرا عن حبه لخطيبته: «أنت معي بقلبي يومياً وليس في يوم الحب فقط، كل عيد ونحن دائماً مع بعضنا البعض، كل ثانية وأنتي روحي وبداخلي، كل دقيقة وأنت حبيبي».

عبارات للاحتفال بعيد الحب المصري

وعبرت فتاة عن حبها وسعادتها مع الشخص التي ارتبطت به عاطفيا وجمعت بينهما قصة حُب: «إن كنت قدري فما أجملها أقداري وإن كنت قمري فما أجملها أقماري وإن كنت قصيدتي فما أجملها أشعاري وإن كنت سمائي فما أجملها أمطـاري، كل عيد حب واحنا سوا يا حبيبي».

عيد الحب المصري.. البداية من «جنازة»

وجاءت فكرة الاحتفال بعيد الحب المصري من خلال الكاتب الصحفي مصطفى أمين، حينما كان يسير في أحد شوارع منطقة السيدة زينب، ورأي جنازة لا يمشي بها غير3 أشخاص فقط، ومن هنا جاءت الفكرة.